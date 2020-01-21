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Yeşilyurt Özel Eğitim ve LTB El Ele Kreşi çocukları buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) El Ele Kreşi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ağırladı. 

Yeşilyurt Özel Eğitim ve LTB El Ele Kreşi çocukları buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) El Ele Kreşi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ağırladı. 

21 Ocak 2020 Salı 13:48
Yeşilyurt Özel Eğitim ve LTB El Ele Kreşi çocukları buluştu

LTB’den yapılan açıklamaya göre LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu Koordinatörü Çelen Çağansoy’un da katıldığı buluşmada LTB Elele Kreşi’ndeki çocuklar ile Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nin öğrencileri sohbet ettiler, oyunlar oynadılar, birbirlerine hediyeler verdiler.
HARMANCI
LTB Başkanı Mehmet Harmancı her daim LTB ile birlikte olan ve dayanışma gösteren Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ne ve Esma İneci nezdinde tüm yaratıcı ekibine çok teşekkür ederek kreş ile merkezdeki öğrencileri bir araya getirerek kaynaştıran ve çocuklara bir arada olmanın güzelliğini yaşatan yöneticilerin çok değerli bir buluşmaya imza attıklarını kaydetti.  
Harmancı, “Esma öğretmeni hep içimizden biri olarak görüyoruz. Çalışmalarımızı mümkün olduğunca ortaklaştıracağız. El ele verdikçe, ortak akılla ve enerjimizle güzel şeyleri beraber başaracağız.” ifadelerini kullandı.
İNECİ
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi sorumlu öğretmeni Esma İneci, Harmancı’nın çocukların buluşmasına katılmasından mutluluk duyduklarını kaydederek kendilerine her zaman çok iyi ev sahipliği yapan LTB’ye çok teşekkür etti.

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Atölyelerinde ördükleri atkıları bu kez LTB Elele Kreşi’ndeki çocuklara vermek istediklerini kaydeden İneci, hem LTB’nin attığı bu önemli adımı desteklemek hem de çocukların buluşmasına, kaynaşmasına, güzel saatler geçirerek sosyalleşmesine güzel bir katkı sunmak istediklerini belirtti. 
LEFKOŞA GEZİ TRENİ İLE GEZDİLER 
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri Lefkoşa gezisi sırasında LTB Elele Kreşi’nden sonra sırasıyla Dr.Fazıl Küçük Müzesi, Bandabuliya ve LTB Paylaşım Mutfağı’nı ziyaret etti.
Lefkoşa Gezi Treni ile Surlariçi’nde tur da atan öğrenciler, öğlen yemeğini de Paylaşım Mutfağı’nda yedi. Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri Paylaşım Mutfağı’na makarna katkısı da yaptı.
 


 

Son Güncelleme: 21.01.2020 16:50
Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt Özel EğitimLtb El Ele Kreşi
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