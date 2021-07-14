banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sendikalar yaz uykusunda mı!
Sendikalar yaz uykusunda mı!
Pandemi verileri sızdırılmayıp paylaşılmalıdır!
Pandemi verileri sızdırılmayıp paylaşılmalıdır!
Hatanın neresinden dönersek zarar o kadar daha az olacaktır!
Hatanın neresinden dönersek zarar o...
14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
banner376

Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi’ne ek binalar yapılmasına ilişkin protokol imzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Doğancı İnşaat Limited Şirketi arasında Lefke’de bulunan Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi’ne ek binalar yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. Protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Doğancı İnşaat Limited Şirketi Direktörleri Oktay Önder ve Salih Tabak imza koydu.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:45
Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi’ne ek binalar yapılmasına ilişkin protokol imzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen imza töreninde Bakanlık bürokratları ile Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi öğretmenleri hazır bulunurken, okulun tüm öğrencilerini temsilen Samet isimli çocuk da törene katıldı.


AMCAOĞLU: “ÜLKENİN BATISINDAKİ ÇOCUK DA DOĞUSUNDAKİ ÇOCUK DA BİZİM ÇOCUKLARIMIZDIR”
İmza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Aralık ayında göreve geldikten sonra, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı nezdinde okullardaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi için ihtiyaç duyulan yatırımlara ulaşma adına çalışmaları hızlandırdıklarını anlattı.
Yaklaşık 8 bin öğrenci kapasiteli 16 okulun inşaatının sürmekte olduğu bilgisini veren Amcaoğlu, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların da eksikliklerinin giderilmesi, kaliteli eğitime olan ihtiyaçlarının daha nitelikli okullarda verilmesi adına da adımlar atılacağını belirtti.
“Ülkenin batısındaki çocuk da doğusundaki çocuk da bizim çocuklarımızdır” diyerek adım attıklarını vurgulayan Amcaoğlu, bu düşünce ile ülkenin en batısındaki Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi’nin daha kaliteli ve daha sürdürülebilir eğitim verebilmesi için inşaatın yapılacağını söyledi.


ÖNDER: “BU BİNAYI YAPMAK BİZİM İÇİN GURURDUR”
Bakan Olgun Amcaoğlu’nun ardından söz alan Doğancı İnşaat Limited Şirketi Direktörü Oktay Önder, “Bu binayı yapmak bizim için gururdur. Ama binayı yapmaktan ziyade belki toplumda bir dayanışmanın başlangıcını yapmış oluruz” ifadelerini kullandı.


İNECİ: “PROJE ÇOK DEĞERLİ”

banner341
İmza töreninde son olarak söz alan Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi Sorumlu Öğretmeni Esma İneci, okulda 4 ile 18 yaş aralığındaki çocukların eğitim gördüğünü aktararak, çocukları yaşlarına göre ayırmak gerektiğini ve bu sebeple de projenin çok değerli olduğunu vurguladı. İneci, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Doğancı İnşaat Limited Şirketi’ne teşekkür ederek sözlerine son verdi.
Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Doğancı İnşaat Limited Şirketi Direktörleri Oktay Önder ve Salih Tabak protokolü imzaladı.


EK ODALARIN TÜM FİNANSMANI DOĞANCI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN KARŞILANACAK
Protokole göre, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Merkezi’ne yeni sınıflar, kantin, öğretmen ve öğrenci tuvaletleri, müdür odası, sekreter ve bekleme odası, öğretmen odası ve genel amaçlı oda inşa edilecek.
İnşa edilecek olan ek odaların tüm finansmanı Doğancı İnşaat Limited Şirketi tarafından karşılanacak. Bakanlık ise projenin yapımında kullanılacak inşaat malzemesi ve okulun tam teşekküllü hale getirilmesi için Şirket tarafından temin edilecek meşrufat ve teknik malzemenin her türlü gümrük vergisi ve fiyat istikrar fonundan muaf tutulması için gerekli yasal altyapıyı hazırlayacak.
Bahse konu proje, en geç 1 Şubat 2022 tarihinde tamamlanıp eğitime başlayacak şekilde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edilecek.

 

banner360
Son Güncelleme: 14.07.2021 12:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü, Anıtkabir'i ziyaret etti
KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü, Anıtkabir'i ziyaret etti
İskele’de balıkçılık konulu bilgilendirme toplantısı düzenleniyor
İskele’de balıkçılık konulu bilgilendirme toplantısı düzenleniyor
Milli İradeye Saygı Platformu, 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı
Milli İradeye Saygı Platformu, 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı
"Kıbrıs'ta Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi Ağ Oluşturma Çalıştayı" düzenlendi
"Kıbrıs'ta Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi Ağ Oluşturma Çalıştayı" düzenlendi
“Dayanışma İş Geliştirme Desteği” projesi hakkında bilgilendirme yapıldı
“Dayanışma İş Geliştirme Desteği” projesi hakkında bilgilendirme yapıldı
Bakan Çavuşoğlu, “15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü“ için mesaj yayımladı
Bakan Çavuşoğlu, “15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü“ için mesaj yayımladı
“Delirenler” adlı sokak tiyatrosu, 28 Temmuz’da
“Delirenler” adlı sokak tiyatrosu, 28 Temmuz’da
Maliye Bakanı Oğuz'dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü“ mesajı
Maliye Bakanı Oğuz'dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü“ mesajı
KTAMS Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı
KTAMS Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı
KTGB: “Dün olduğu gibi bugün de susmayacağız”
KTGB: “Dün olduğu gibi bugün de susmayacağız”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim