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Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu binasının temeli törenle atıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Doğancı İnşaat arasında imzalanan protokol kapsamında, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na yapılacak binanın temel atma töreni bugün gerçekleştirildi.

22 Ekim 2021 Cuma 14:00
Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu binasının temeli törenle atıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, bazı UBP milletvekilleri ile Doğancı İnşaat Direktörleri Oktay Önder ve Salih Tabak hazır bulundu. 
Törene, bölge halkının yanı sıra, okul öğrencileri ve idarecileri de hazır katıldı. 


AMCAOĞLU
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, okullara son on yıldır tek bir kuruş yatırım yapılmadığını bilerek göreve geldiğini söyleyerek, “Bu ülkenin çocuklarını geleceğe taşıyıp dünya ile tanıştırabilmenin yolu okullarımızdan geçer. Bu bilinçle, görev süremde 16 yeni okul inşaatı ve iki özel eğitim okulu yenilenmesi projesinin önünü açtık. Bizlere bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında büyük katkı koyan tüm iş insanlarımıza yürekten teşekkür ederim” dedi. 

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevinde kalemi masaya bırakacağı son güne kadar çocukların geleceği adına, gerek altyapı, gerekse her türlü yatırım için çalışmaya devam edeceğini belirten Amcaoğlu, katkı koyan herkese teşekkür etti. 


ÖNDER
Oktay Önder de konuşmasında, tanımadıkları, bilmedikleri insanların hayatına dokunabilmelerinin önünü açtıkları için yetkililere teşekkür ederek, bu yatırımın kendilerini onurlandırdığını kaydetti. 

 

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Son Güncelleme: 22.10.2021 14:47
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