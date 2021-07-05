banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
5 Temmuz 2021 Pazartesi gündemi
5 Temmuz 2021 Pazartesi gündemi
Aşılasak da mı saklasak; aşılamasak da mı saklasak?
Aşılasak da mı saklasak; aşılamasak...
Temaslı iken çalışmak ve temas tatiline çıkmak !
Temaslı iken çalışmak ve temas...
Bizimkilerin dünyadan haberi yok...
Bizimkilerin dünyadan haberi yok...
banner376

Yeşiltepe’de korkutan yangın!

05 Temmuz 2021 Pazartesi 21:24
Yeşiltepe’de korkutan yangın!

banner341
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Yeşiltepe’de 20 Temmuz Cadddesi üzerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu iki kattan oluşan Valery Voronov’a ait ikametgahın alt kısmı ve içerisindeki eşyalar, evin garaj kısmı içerisinde bulunan izalasyon malzemeleri, tahta ve odunlar ile yaklaşık 4.5 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı . Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili aoruşturması devam etmektedir. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu: YDP’den, 2 bin üyeyle birlikte istifa edeceğiz!
Zaroğlu: YDP’den, 2 bin üyeyle birlikte istifa edeceğiz!
Polis açıklama yaptı: Kutlu Adalı cinayeti araştırılıyor...
Polis açıklama yaptı: Kutlu Adalı cinayeti araştırılıyor...
52’si yerel 66 vaka
52’si yerel 66 vaka
UMK tarafından geliştirilen “Nefese Dönüş Projesi” final gecesi yapıldı
UMK tarafından geliştirilen “Nefese Dönüş Projesi” final gecesi yapıldı
Malatya sokakları, “Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'ya hoşgeldiniz “ pankartları ile donatıldı
Malatya sokakları, “Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'ya hoşgeldiniz “ pankartları ile donatıldı
Yarın yapılması planlanan elektrik kesintisinin iptal edildiği açıklandı
Yarın yapılması planlanan elektrik kesintisinin iptal edildiği açıklandı
YKP yarın Adalı için yapılacak eyleme katılım çağrısı yaptı
YKP yarın Adalı için yapılacak eyleme katılım çağrısı yaptı
Çakıcı: “ Adalı cinayetinin aydınlatılamamasında TKP dışındaki tüm partilerin sorumluluğu var”
Çakıcı: “ Adalı cinayetinin aydınlatılamamasında TKP dışındaki tüm partilerin sorumluluğu var”
Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama
Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama
İnsan Hakları Derneği federasyonu savunan partileri eleştirdi
İnsan Hakları Derneği federasyonu savunan partileri eleştirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim