Yeşilköy’deki Kazada 36 Yaşındaki Mehmet Akın Hayatını Kaybetti

Lefkoşa, 11 Eylül 19 (.): Yeşilköy’de dün gece meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Mehmet Akın hayatını kaybetti.

Aracıyla Yenierenköy’den Yeşilköy’e seyrederken önce trafik levhasına çarpan ardından kontrolsüz şekilde savrularak takla atan Yeşilköylü Mehmet Akın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre kaza, dün gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Yeşilköy’deki kazada hayatını kaybeden Akın, ET 150 plakalı aracı kullanıyordu.

(GÜL)