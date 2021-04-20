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Yeşilköy, Ziyamet ve Gelincik köylerinde dolu yağışı nedeniyle oluşan zararlar için üreticilere tazminat ödendi

 

20 Nisan 2021 Salı 16:30
Yeşilköy, Ziyamet ve Gelincik köylerinde dolu yağışı nedeniyle oluşan zararlar için üreticilere tazminat ödendi
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Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Yeşilköy, Ziyamet ve Gelincik köylerinde dolu yağışı sonucu oluşan zararlar için üreticilere tazminat ödendiğini bildirdi.

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, 20 Kasım 2020 tarihinde dolu yağışları sonucunda Yeşilköy, Ziyamet ve Gelincik köylerinde narenciye üretim alanlarında oluşan doğal afet zararları ile ilgili olarak, Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde, 5 üretici için toplam 42,039.00-TL tazminat ödendiğini kaydetti.

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Kızılduman ayrıca, Kasım 2020 tarihinde Yeşilköy ve Gelincik’te meydana gelen dolu sonucunda, sonbahar patatesten zarar gören 14 üretici için de Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde 96,912.00-TL. tazminat ödendiğini bildirdi.

Kızılduman, üreticilerin, tazminat ödemelerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceğini duyurdu.

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Son Güncelleme: 20.04.2021 16:57
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