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Yeşilköy'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeşilköy’de meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki bir çocuk araç altında kalarak yaşamını yitirdi.

23 Aralık 2022 Cuma 12:30
Yeşilköy'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

23.12.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Yeşilköy’de Lale sokak üzerinde, Güngör
İNCE (E-59), yönetimindeki yol içerisinde park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonu kuzey
istikametine doğru harekete geçirdiği sırada, o esnada kalmakta olduğu ikametgahtan yola atılan
Halil YUMURTAŞ(Ç-1.5(Erkek)’ın üzerinden, kamyonun sol arka tekeri ile geçmistir. Kaza
sonucu Halil YUMURTAŞ yaşamını yitirmiştir. Bahse konu kamyon sürücüsü Güngör İNCE
tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 23.12.2022 12:47
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