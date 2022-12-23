Yeşilköy'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

23.12.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Yeşilköy’de Lale sokak üzerinde, Güngör
İNCE (E-59), yönetimindeki yol içerisinde park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonu kuzey
istikametine doğru harekete geçirdiği sırada, o esnada kalmakta olduğu ikametgahtan yola atılan
Halil YUMURTAŞ(Ç-1.5(Erkek)’ın üzerinden, kamyonun sol arka tekeri ile geçmistir. Kaza
sonucu Halil YUMURTAŞ yaşamını yitirmiştir. Bahse konu kamyon sürücüsü Güngör İNCE
tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
23.12.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Yeşilköy’de Lale sokak üzerinde, Güngör