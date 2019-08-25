Yeşilköy'de 5 Suriyeli sığınmacı tespit edildi

Yeşilköy'de bir arazide, 4 erkek, 1 kadın olmak üzere Suriye uyruklu toplam 5 sığınmacı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiy göre,bölgede başka daha sığınmacı bulunma ihtimaline karşı aramalar yapılıyor.
Yeşilköy'de bir arazide, 4 erkek, 1 kadın olmak üzere Suriye uyruklu toplam 5 sığınmacı tespit edildi.
Yeşilköy'de bir arazide, 4 erkek, 1 kadın olmak üzere Suriye uyruklu toplam 5 sığınmacı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiy göre,bölgede başka daha sığınmacı bulunma ihtimaline karşı aramalar yapılıyor.