Yeşilköy'de 5 Suriyeli sığınmacı tespit edildi

Yeşilköy'de bir arazide, 4 erkek, 1 kadın olmak üzere Suriye uyruklu toplam 5 sığınmacı tespit edildi.

Söz konusu şahısların bugün Yeşilköy - Yenierenköy arası sahilde terk edilmiş olarak bulunan sürat teknesi ile kanunsuz yollardan KKTC'ye giriş yaptıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiy göre,bölgede başka daha sığınmacı bulunma ihtimaline karşı aramalar yapılıyor.