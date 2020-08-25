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Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü Kutlanacak

YEŞİLIRMAK’TA 5 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ İKİ AYRI TÖREN YAPILACAK

25 Ağustos 2020 Salı 12:31
Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü Kutlanacak
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YEŞİLIRMAK’TA 5 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ İKİ AYRI TÖREN YAPILACAK

Lefkoşa, 25 Ağustos 20 : Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Gününün 46. Yıldönümü 5 Eylül Cumartesi günü Yeşilırmak bölgesinde törenlerle kutlanacak.

Lefke Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk tören Yeşilırmak Şehitliğinde saat 17:00’de başlayacak.

Tören, çelenk koyma, Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve saygı atışı, İstiklal Marşı ve Bayrakların göndere çekilmesi, Özel defterin imzalanması, Dini vecibenin yerine getirilmesi
Şehitliğin gezilmesi ve Şehitliğe çiçek konulmasıyla sona erecek.

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ATATÜRK BÜSTÜ ÖNÜNDEKİ TÖREN 

İkinci tören ise Atatürk Büstü önünde saat 17:30’da başlayacak.

Çelenklerin konması, İstiklal Marşı ve Bayrakları göndere çekilmesinin ardından tören birlikleri denetlenecek. 

Törende, 49.P. Alay Komutanlığından P.Yüzbaşı Olcay Karademir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılmasının ardından, Yedidalga İlkokulu öğrencilerinden Nil Yürütmen ve Nisagül Uyar şiir okuyacak.

Tören, Yedidalga İlkokulu Öğretmeni Ela Mavioğlu Şansalan, Kaymakamlık adına günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören geçişiyle sona erecek.
(HUR/ŞEB)
 

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