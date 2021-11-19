Yeşilırmak: “Yenierenköy Belediye Plajı halkındır”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy Belediyesi Halk Plajı’nın bulunduğu parsellerin Bakanlar Kurulu kararı ile belediyenin kullanıma verildiğini bildirdi.

Yeşilırmak yazılı açıklamasında, Yenierenköy Belediyesi’nin kendi öz yatırım alanlarını alma konusunda sorunlar yaşadığını belirterek, bu sorunlardan birinin de “Yenierenköy Belediyesi Plaj ve çevresindeki yatırım alanlarının belediyeye ait olmaması ve bu alanlara yatırım yapılamaması” olduğunu ifade etti.

Yeşilırmak, bu sorunun Yenierenköy Belediye Başkanı olarak uzun süre verdiği mücadele sonucunda çözüldüğünü ve söz konusu alanın belediyenin kullanımına verildiğini ifade etti.

Yeşilırmak, 2018 yılı Haziran ayından bu yana her alanda ve hukuksal bazda da verilen mücadelenin sonucunda kazananın belediye ve halk olduğunu vurguladı.

Yeşilırmak, Yenierenköy Belediyesi Halk Plajı’nın bulunduğu parsellerin Bakanlar Kurulu kararı ile belediyenin kullanıma verilmesinin halka daha iyi hizmet verilebilmesi ve yatırımların yapılabilmesi adına önemli karar olduğunu kaydetti.

Yeşilırmak, Bakanlar Kurulu üyelerine de “böyle bir karar aldıkları için” teşekkür ederek, bölgeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.