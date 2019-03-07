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Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği başkanlığına yeniden Salahi Atalar seçildi

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği başkanlığına yeniden Salahi Atalar seçildi

07 Mart 2019 Perşembe 09:13
Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği başkanlığına yeniden Salahi Atalar seçildi

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği başkanlığına yeniden Salahi Atalar seçildi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, 14. Olağan Genel Kurul  Cumartesi günü saat 17.00’de Yedidalga Muhtarlığında yapıldı. Açılış konuşmasından sonra Divan Heyeti seçildi.
Divan Heyeti Başkanlığına Birlik Onursal Başkanı Prof.Dr. Cavit Atalar, sekreterliklere Suzin Okkıran ve Gökhan Canveren görevlendirildi. Faaliyet Raporu ve Mali Rapor Birlik Başkanı Salahi Atalar tarafından sunuldu. Mali Rapor oybirliği ile aklandı. 
Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimleri yapıldı. Salahi Atalar yeniden Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Yönetim Kurulu Faal üyeliklerine; Nesrin Şen Gülşen Luman Suzin Okkıran Gökhan Canveren Uğur Kan Karen Kabaran Yönetim Kurulu üyeliklerine; Emine Kervanlı Gülay Özpolat Barış Baş Gürhan Atalar Nevin Ertarkan Gül Kumcuoğlu Denetim Kuruluna; Behiye Pekdoğan Ayşe Atalar Nursel Ekici seçildi. 
Birlik Yönetim Kurulunun yaptığı ilk toplantıda Gülşen Luman yeniden Birlik Yönetim Kurulu sekreterliğine ve Nesrin Şen yeniden Birlik Yönetim Kurulu veznedarlığa getirildi.

 

Son Güncelleme: 07.03.2019 12:23
Anahtar Kelimeler:
Salahi Atalar
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