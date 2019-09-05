Yeşilırmak şehitleri anıldı...

Gün nedeniyle öğleden sonra Yeşilırmak’ta iki tören yapıldı. Törene, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bölge milletvekilleri, muharip derneklerden, kurum, kuruluşlardan temsilciler, öğrenciler, bölge halkı ve şehit yakınları katıldı.

Törende Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı 49. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ufuk Canbey, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı 2’nci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aygün Osmanlı temsil etti.

İlk tören saat 17.00’de Yeşilırmak Şehitliği’nde oldu. Çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’yla devam etti. Şehitlik özel defteri Lefke Kaymakamı Güneş, 49. Piyade Alay Komutanı Canbey, 2’nci Piyade Alay Komutanı Osmanlı ve Lefke Belediye Başkanı Kaya tarafından imzalandı. Din görevlisi şehitler için dua okudu. Tören, şehitliğe çiçek konulmasıyla tamamlandı.

Atatürk Büstü önündeki tören saat 17.30’de çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören birlikleri protokol tarafından denetlendi.

Şiirlerin de okunduğu törende Lefke Belediyesi halk dansları ekibi gösteri sundu.

Törende, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 49’uncu Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Müslüm Yurtada, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Yeşilırmak Şube Başkanı Rauf Özhun ve Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat konuşma yaptı.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Yeşilırmak’ın Kıbrıs Türk tarihinde ayrı bir destan olduğunu kaydederek, “Kıbrıs genelinde binlerce, Yeşilırmak’ta 15 şehidimiz var. Burası asla düşmana teslim olmadı. Bu bölgede çok büyük destanlar yazıldı. Üniversite eğitimlerini yarıda bırakıp bölgeye gelen öğrencilerin vatan, millet, bayrak sevgisi de unutulamaz” dedi.

Türk askerinin adadan çekilmeyeceğini, Kıbrıslı Türklerin aynı acıları yeniden yaşamayacağını söyleyen Töre, “Anavatan Türkiye’den ve garantilerden, Türk ordusundan asla vazgeçmeyeceğiz, mücahit ruhunu her zaman yaşatacağız. Bunu çocuklarımıza, gençlerimize de aşılayacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin KKTC’nin ve Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz’deki haklarının zırhı olduğunu vurgulayan Zorlu Töre, “Rumlar Kıbrıs’ın tamamını işgal etmek istedi, edemedi. Şimdi denizleri işgal etmek istiyorlar, edemeyecekler. Uyanık olacağız, gaflete düşmeyeceğiz. Rumları bize dost, kardeş gösterenlere, şirin sözlere inanmayın…” dedi.

Avrupa’nın bugün sürekli Türkiye’yi ve KKTC’yi suçladığını söyleyen Töre, bunu söyleyenlerin Doğu Akdeniz’de doğal gaz aradığını, askeri üs kurduğunu belirtti.

YURTADA

49’uncu Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Yurtada, Yeşilırmak’taki vatan savunmasının ve direnişin kutsal ve örnek olduğunu söyledi.

Bölge halkının yüzlerce ton çimentoyu dağlara, tepelere taşıdığını, savunma mevzileri ve sığınak hazırladığını, savaştığını ve Rumlara teslim olmadığını kaydeden Yurtada, bu mücadele azminin gelecek kuşaklara güç ve heyecan verdiğini, Türk insanının her türlü olanaksızlıkların üstesinden gelebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Uluslararası görüşmelerin sonuç getirmediği gibi Rumları daha da cüretkar yaptığını söyleyen Yurtada, “Geçmişte zor kullanarak amaçlarına ulaşmak isteyenler bugün de bilinen ve izlenen bazı sinsi yollarda amaçlarına ulaşma çabası içindedir. Tarih şahittir ki bu güçler KKTC’nin sahipsiz olmadığını geçmişte olduğu gibi bugün de görmektedir, yarın da görecektir” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman olduğu gibi yavru vatanın yılmaz bekçisi ve koruyucusu olduğunu kaydeden Yurtada, “Kıbrıs Türk halkının barış, güven ve huzur içinde yaşamasını sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÖZHUN

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Yeşilırmak Şube Başkanı Özhun, Yeşilırmak’ta, 125 mücahit ve 25 kişilik milis gücün Türk Barış Kuvvetleri ile bölgeyi özgür vatan topraklarıyla bütünleştirdiğini söyledi.

Bölge halkının omuz omuza ve sabırla direndiğini belirten Özhun, “Yeşilırmak düşmedi, bir gün dahi Rumların egemenliği altına girmedi” dedi.

15 güzide gencin direnişte şehit düştüğünü söyleyen, “Şehitleri unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” vurgusunda bulunan Özhun, “Bugünlere gökten zembille inmedik. Bu vatanı ağaç kabuğunda, cami avlusunda ya da yerde bulmadık. KKTC vatanımızdır. Türkiye de vatanımızdır. Onun için ikisine de sahip çıkacağız, gözümüz gibi bakacağız” şeklinde konuştu.

ÖZPOLAT

Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat ise Yeşilırmak’ın yıllarca düşman kuşatması altında kaldığını ancak teslim olmadığını kaydetti.

Yeşilırmak bölge halkının Türkiye’den gönderilen silahların yurdun diğer bölgelerine ulaştırmasında önemli rol oynadığını anlatan Özpolat, “Ne mutlu bize ki bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyoruz” dedi.

Törenin sona ermesiyle Yeşilırmak Muhtarlığı’nda konuklara izaz ikramda da bulunuldu.

TAK