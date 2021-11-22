Yeşilırmak: “Hatay ile Yenierenköy arasında dostluk ve birlik köprüsü güçlendi”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgeye ziyarette bulunan Şavaş’a, Hatay EXPO Genel Sekreteri İhsan Çakır, CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yörükçü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Nida Yılmaz’a teşekkür etti.

Yenierenköy Belediyesi’ne bağlı köylerin birinde yapılacak çocuk parkıyla ilgili ihtiyaçların Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderileceğini da belirten Yeşilırmak, “Bunu Anavatan Türkiye ile dostluğumuzun bir nişanı olarak görüyoruz. Hatay ile Yenierenköy arasında dostluk ve birlik köprüsü güçlendi” dedi.



Belediyeden verilen bilgiye göre, görüşmede yemek kültürünün tanıtılması için EXPO Fuarında stand kurulması, halk dansları ekibinin Türkiye’de düzenlenecek uluslararası dans gösterisine katılması, Hatay’a yönelik kültür ziyaretleri yapılması da kararlaştırıldı.