Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü kutlandı

Törenlere katılan Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs sorununa değinerek önemli mesajlar verdi.

Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı Tatar ile tam uyum içerisinde iki eşit egemen devlet statüsünde bir çözüm için görüşmeleri sürdüreceklerini vurguladı.

Saner, ezber bozan politikalarla Kıbrıs Türk halkının kendi egemen sınırları içerisinde sahip olduğu topraklarda nasıl davranıldığını da Maraş politikasıyla ortaya koyduklarını söyledi.

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nü kutlamak ve Yeşilırmak şehitlerini anmak için Yeşilırmak’ta iki ayrı tören yapıldı.

İlk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Özel Defter imzalandı. Tören, dua okunmasından sonra şehitliğin ziyaret edilip mezarlara çiçek sunulmasıyla sona erdi.

Yeşilırmak’taki ikinci tören ise Atatürk büstü önünde gerçekleştirildi. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan 49’uncu Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Olcay Karademir, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman olduğu gibi bugün de KKTC’nin yılmaz bekçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat da, Yeşilırmak bölge halkının şanlı direnişte düşmanla savaştığını ve teslim olmadığını ifade ederek Yeşilırmak’ın 5 Eylül günü de Kıbrıs Türk topraklarıyla bütünleşerek Kıbrıs mücadele tarihinde yerini aldığını belirtti.

Törene katılan Başbakan Ersan Saner de, Yeşilırmak’ın 47 yıl sonra KKTC topraklarıyla kavuştuğunu belirterek 1974 Barış Harekatı’nın mimarları olan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ile şehitleri rahmetle andı.

Başbakan Saner, konuşmasında Kıbrıs sorunu ve kapalı Maraş konusuna atılan adımlara da dikkati çekti.



Hükümetin Covid-19 salgını ile mücadele konusunda yaptıklarına da işaret eden . Saner, “Covid-19 salgınını en az sıkıntıyla atlatmak ve ekonomik anlamda da ileriye gitmek için canla başla çalışıyoruz. TC ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmalarda birçok proje hazırdır” dedi.

Atatürk büstü önündeki tören, resmi geçitle sona erdi.