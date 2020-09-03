Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü Kutlanacak; Şehitler Anılacak

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü, Cumartesi günü kutlanacak. Kutlama öncesinde, şehitler anılacak.

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nü kutlamak ve Yeşilırmak şehitlerini anmak için Yeşilırmak’ta iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde saat 17:00’de başlayacak. Törende, çelenkler konulacak, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve saygı atışı yapılacak. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Özel Defter imzalanacak. Tören, dua okunmasından sonra Şehitliğin ziyaret edilip mezarlara çiçek sunulmasıyla sona erecek.

İkinci tören ise Atatürk Büstü önünde saat 17:30’da başlayacak. Büste çelenklerin konulmasından sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayrakları göndere çekileceği törende, ardından tören birlikleri denetlenecek.

Törende, 49.P. Alay Komutanlığından P. Yüzbaşı Olcay Karademir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, Yedidalga İlkokulu öğrencilerinden Nil Yürütmen ve Nisagül Uyar şiir okuyacak.

Tören, Yedidalga İlkokulu Öğretmeni Ela Mavioğlu Şansalan’ın Kaymakamlık adına günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra tören geçişiyle sona erecek.