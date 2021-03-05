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Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımlandı

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yeşilay Haftası’’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

05 Mart 2021 Cuma 12:30
Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımlandı
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Dernek Başkanı Fatma Çamlıköylü, Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’nin kurulduğu ilk yıldan bu yana Uluslararası Yeşilay Federasyonu’na üye bir sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, gelecek nesillerin sağlıklı  şekilde yetişmesi amacıyla, başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumu oluşturan tüm bireylerde bağımlılık ve zararlı alışkanlıklar hakkında farkındalık yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu bağlamda, sigara, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji bağımlılığı alanında da bilgilendirici çalışmalar yürüttüklerini belirten Çamlıköylü, üniversitelerde oluşturulan Yeşilay Öğrenci Kulüpleri aracılığıyla; birçok genç gönüllüyle bu alandaki mücadeleyi yaygınlaştırdıklarını ifade etti.

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Çamlıköylü, “Bu hedeflerle çalışmalarına devam eden derneğimiz, 2019 yılında ‘’Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Danışmanlık Merkezini- (KıbrısYEDAM) topluma kazandırmayı başarmıştır. KıbrısYEDAM’la halk sağlığı alanında önemli bir eksiklik olan ayaktan psiko-sosyal destek hizmeti ücretsiz olarak sunulmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 05.03.2021 12:44
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