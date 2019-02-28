Yeşil Barış Hareketi\'nin Projesi



Lefkoşa, 28 Şubat 19 (.): Yeşil Barış Hareketi’nin “Teneke Çocuk Projesi” kapsamında toplanan meşrubat kutularının değerlendirilmesi ile elde edilen gelirle alınan yeni tıbbi cihazlar yarın saat 10.00’da törenle Gazimağusa Genel Hastanesi Çocuk Bölümü’ne teslim edilecek.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde benzer bir törenin de Güzelyurt bölgesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, sağlıklı bir yaşam ve dünyalı olabilmek için ada genelinde herkese, geri dönüşümü yaşamın bir parçası olarak görme ve projeye destek verme çağrısı yapıldı.

(GÖZ/ÖK)