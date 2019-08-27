Yeşil Barış Hareketi: “Ülkede avcılık ve av ile ilgili ivedi olarak ciddi politikalar üretilmeli”

Yeşil Barış Hareketi, ülkede avcılık ve av ile ilgili ivedi olarak ciddi politikaların üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamada av ve avcılığı düzenleyen yasaların “popülist bakışla” sürekli olarak gündeme geldiği, yapılacak müdahalelerin doğru olabilmesi için doğada yaşanan gerçekler ve değişimler ile yüzleşerek, cesaretle radikal kararlar üretilmesi gerektiği belirtildi.

Doğal alanların giderek daraldığı, avcıların ise tam tersine arttığı küçük adada bu faaliyetin taşınamaz olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



Gelinen noktada avcı sayısının kontrol altına alınması gerektiği, yeni av alanlarının açılmasının talep edilmesi ve açılmasının “doğru olmadığı” savunulan açıklamada, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığı, denetimden yoksun olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, “Bu yanlışın yapılmaması, alınan kararların akıl yoluyla gözden geçirilmesi ve derhal bu faaliyet konusunda bir çalışma başlatılarak, ivedilikle kalıcı ve gerçekçi çözümler üretilmesi şarttır” ifadeleri kullanıldı.

