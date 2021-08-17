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Yeşil Barış Hareketi: “Gelen yakıtın kalitesinden kuşku duyuyoruz”

17 Ağustos 2021 Salı 19:30
Yeşil Barış Hareketi: “Gelen yakıtın kalitesinden kuşku duyuyoruz”

“NUMUNE İÇİN TALEPTE BULUNDUK… ENGEL OLUNDU”
Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) için gelen yakıtın kalitesinden kuşku duyduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, yakıttan numune alarak bağımsız, akredite bir laboratuvarda tahlil etme talebinde bulunulduğu ancak buna engel olunduğu belirtilerek bu durumun nedeni soruldu.
“Yıllardan beridir elektrik santrallerimizde kullanılan yakıt kalitesi konusunda verdiğimiz mücadeleye rağmen, bu konu bir türlü sağlıklı bir zemine oturtulamamıştır” denilen açıklama şöyle sürdü:
“Bu ihmalin çevre üzerinde yarattığı olumsuz etkiler de artık gözle görünür hale gelmiştir. Santral bacalarından çıkan baca gazlarının yarattığı sera etkisi dünyadan önce adamızı kavurmaktadır. Asit yağmurları önce bizi, sonra toprağımızı, ağaçlarımızı, denizimizi zehirlemektedir”

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“NUMUNE İÇİN TALEPTE BULUNDUK… ENGEL OLUNDU”
“Gelen yakıtla ilgili hiçbir tahlil olmaması ve/veya böyle bir bilgi paylaşılmaması tedirginliğimizi daha da artırmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle denildi:
 “Çeşitli iddialar ve söylentilerle kamuoyunu tedirgin eden haberlerin netlik kazanması, halkın aydınlatılması için yarın itibarı ile gelecek olan gemiden numune alınması ve tarafımızdan ‘bağımsız, akredite bir laboratuvardan’ tahlil yaptırılması için bir talepte bulunduk. Talep yazımızı KKTC akaryakıt birimine ilettik. 
Yazımızı zamanında ve usullere uygun olarak iletmiş olmamıza rağmen Akaryakıt biriminde görevli personelimizin KIBTEK Müdürüne durumu bildirmesi üzerine kurum müdürü Gürcan Erdoğan tarafından ‘Yeşil Barış Hareketi için numune alınamayacağı’ bilgisi verilmiştir. Bilgi Edinme Yasasına aykırı bu davranış haliyle daha fazla kuşkular uyandırmıştır. 
Her şey kuralına göre ise, gelen yakıttan emin iseler neden engel konuluyor? Şeffaf olmayan bu davranışın arkasında acaba neler gizlenmek istenmektedir?”
 

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Son Güncelleme: 17.08.2021 21:47
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