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Yeşil Barış Hareketi: “Alagadi’de ağaçlar katledildi”

Yeşil Barış Hareketi, Alagadi Özel Çevre Koruma Alanı’nda, ağaçların “budama izni” adı altında “katlediğini” öne sürdü.

21 Kasım 2021 Pazar 14:00
Yeşil Barış Hareketi: “Alagadi’de ağaçlar katledildi”

Yeşil Barış Hareketi yazılı açıklamasında, Girne Kaymakamı’nın “sözlü” verdiğini iddia ettiği “budama izninin”, “ağaç katliamına” döndüğü eleştirisini yaptı.

Budamanın, vatandaşların Kaymakamı uyarması ile durdurulduğu savunulan açıklamada, “Ortada büyük bir suç bulunmaktadır. Öncelikle Girne Kaymakamı’nın, ‘Birinci Derece Koruma Bölgesi’ olarak belirlenen Alagadi’de bu budama iznini hangi gerekçe ve hangi yetki ile verdiği sorgulanmalıdır” denildi.

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Budama izninin sözlü verilemeyeceği ifade edilen açıklamada, yok olan ağaçların ülke ekosistemindeki eksikliklerinin olumsuz etkisi yanında ağaçların odununu almanın da, taşımanın da, satmanın da suç olduğu belirtildi.

Son zamanlarda giderek artan bu tür saldırıların ve istismarların önlenmesi için ivedilikle tedbirler alınması gerektiği ifade edilen açıklamada, “Ağaçlara ve doğamıza karşı yapılan bu haksızlıkların önü alınmalı ve durdurulmalı, yasaların verdiği tüm yetkiler kullanılarak, gerekli cezalar derhal uygulanmalıdır. Yeşil Barış Hareketi olarak konunun takipçisi olacağız” denildi.

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Son Güncelleme: 21.11.2021 15:18
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