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Yerli Ürünler Haftası Dolayısıyla Okullarda Etkinlikler Düzenleniyor

Lefkoşa, 11 Aralık 19 : Yerli Ürünler Haftası dolayısıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğinde, okullarda etkinlikler düzenleniyor. 

Yerli Ürünler Haftası Dolayısıyla Okullarda Etkinlikler Düzenleniyor

Lefkoşa, 11 Aralık 19 : Yerli Ürünler Haftası dolayısıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğinde, okullarda etkinlikler düzenleniyor. 

11 Aralık 2019 Çarşamba 14:37
Yerli Ürünler Haftası Dolayısıyla Okullarda Etkinlikler Düzenleniyor

Lefkoşa, 11 Aralık 19 : Yerli Ürünler Haftası dolayısıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğinde, okullarda etkinlikler düzenleniyor. 

Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikler, 12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası etkinlikleri kapsamında yerli ürün kullanımının önemine ve sanayi bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek.

“Öğrenciler Üretiyor” sloganıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde ilkokul 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilerine üretimin önemini anlatmak, ağaç ve fide dikim uygulamaları yaptırmak, üretim ve sanayi bağlantısını güçlendirmek, tüketim yerine üretim odaklı olunmasını aşılamak, yerli ürünleri tanıtmak, yerli gıda ürünlerinin faydalarını anlatmak ve üretim bilincini geliştirmek için düzenlenecek etkinlikler, yarın İskele’de bulunan İlker Kartel İlkokulu’nda gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak.

Hafta boyunca ise belirlenen pilot okullarda etkinlikler devam edecek. Etkinlikler, İlker Kartel İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Lapta İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Pile İlkokulu ve Kumyalı İlkokullarında gerçekleştirilecek.

Etkinlik Programı şöyle:

“İlker Kartel İlkokulu yarın 09:30, Cuma Şht Yalçın İlkokulu 10:00, 17 Aralık Salı Lapta İlkokulu 10:00, 18 Aralık Çarşamba Yedidalga İlkokulu 10:00, 19 Aralık Perşembe Pile İlkokulu 10:00, 20 Aralık Cuma Kumyalı İlkokulu 10:00, 23 Aralık Pazartesi Kurtuluş İlkokulu 10:00.”

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“ÖĞRENCİLER ÜRETİYOR ÜLKEMİZ KAZANIYOR”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk açıklamasında, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan “Yerli Ürün Haftası” kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

“Üretime dayalı toplum bilinci geliştirilmesi, bir ülkenin var olduğu topraklarda köklenerek varlığını sürdürmesi ve güçlü bir gelecek vaadi taşır” diyen Avunduk, şunları kaydetti:

“Geleceğin kurucuları ise bugünün çocuklarıdır. Ağacın yaş iken eğildiği gerçeğinden hareketle, bugünün üreticileri olarak, çocuklarımıza, tüketmekten çok üretmenin önemini anlatmamız ve onlara üretimi sevdirmemiz asli görevimiz olmalıdır.

Yeni nesillere yerli ürün bilinci aşılama ve çocuklara bu bilinç ile tüketim alışkanlıkları kazandırma en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yaptığımız işbirliği sonucu geleceğimiz olan çocuklara Kuzey Kıbrıs Sanayisi ve üretimimizi tanıtmayı amaçladık. Odamız bu vizyonla, yıllardan beri çeşitli paydaşlarla işbirliği içerisinde yerli ürün haftasında özellikle ilkokulları hedef alan ve çocuklarımıza küçük yaşta üretmenin ülkemiz için önemini, yerli sanayimizi ve yerli ürünlerimizi tanıtan bilgilendirici kampanyalar düzenlemektedir.

Yerli ürün haftası etkinliklerimize katkı koyan Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na, paydaşımız Ziraat Mühendisleri Odası’na ayrıca üretme bilincini özümseyen ve özümsettiren tüm herkese teşekkür ederiz.” 

(EMR/HA)

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