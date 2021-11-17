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Yerli vaka sayısı tırmanışta!

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi’ndeki durum ve hazırlıklar ile ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi..

17 Kasım 2021 Çarşamba 13:00
Yerli vaka sayısı tırmanışta!

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, dün açıklanan rekor Kovid-19 vaka sayısının ardından, geceden sabaha kadar tespit edilen 160 yeni vakanın 09:00 – 11:15 saatleri arasında Acil Durum Hastanesi’nde işlemlerinin tamamlandığını ve vakaların gelmeye devam ettiğini açıkladı.

Uçaner, hastaları mağdur etmemek için Acil Durum Hastanesi’ndeki muayeneleri hızlandırmak amacıyla doktor sayısını artırdıklarını ve izinde olan çalışanları işe çağırdıklarını da kaydetti.

Son günlerde Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından Acil Durum Hastanesi’ndeki durum ve hazırlıklar ile ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi veren Başhekim Dr. Erol Uçaner, bu sabah itibarı ile Acil Durum Hastanesi ile  Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde toplam 94 ve Yoğun Bakım Servisi’nde 12 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğünü söyledi.

96 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesi’nde 82 hasta ve 30 yatak kapasiteli Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde 12 hasta bulunduğunu anlatan Uçaner, 36 yatak kapasiteli yoğun bakımda ise 12 hastanın yattığını söyledi.

“TEMAS TAKİP EKİBİ, YENİ VAKALARI BİZE SAATLERE BÖLEREK GÖNDERİR”

Geceden sabaha çıkan vaka sayısının Temas Takip Ekibi’nin bilgisinde olduğunu aktaran Uçaner, “Temas Takip Ekibi, yeni vakaları bize saatlere bölerek gönderir. Bu sabah 09:00 – 11:15 saatleri arasında işlemlerinin yapılması için Acil Durum Hastanesi’ne gönderilen yeni vaka sayısı 160’tır” dedi.

Yeni vakaların gelmeye devam ettiğini ve Acil Durum Hastanesi’nde yoğunluk yaşandığını belirten Dr. Uçaner, hastaları mağdur etmemek için muayeneleri hızlandırmak amacıyla doktor sayısını artırdıklarını, izinde olan çalışanları işe çağırdıklarını, tekli bölümleri ikiye ve ikili bölümleri ise üçe çıkardıklarını anlattı.

ACİL DURUM HASTANESİ’NDEKİ EN KÜÇÜK HASTA 2 YAŞINDA

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“Tek çaremiz yerel yönetimlerin kapalı mekanlardaki denetimlerini artırması ve caydırıcı ceza  kesmesidir” diyen Uçaner, dün çıkan 220 vakanın çoğunun KKTC yurttaşı olduğu bilgisini de verdi.

Uçaner, hastanede tedavi görenlerin yaşlarının 2 ile 90 arasında olduğunu ancak yaşları 38 ile 50 arasındaki hastaların çoğunlukta olduğunu da aktardı.

Hastanede tedavi gören hastaların 3’te 2’sinin aşısız veya aşı programını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu belirten Uçaner, havaların soğumasıyla hastaların tedavi sürelerinin de beklenilenden uzun sürdüğünü anlattı.

ONBAŞI: “YOĞUN BAKIMINDA YATAN HASTALARIN YARISI, ENTÜBE EDİLENLERİN DE ÇOĞU AŞISIZ”

Öte yandan, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı, yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastaları ile ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.

Onbaşı, Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yatan hastaların yarısının, entübe edilen hastaların ise çoğunun aşısız olduğunu belirtti.

Yoğun bakımında 12 hasta olduğunu ifade eden Onbaşı, “12 hastanın 6’sı aşısız” dedi.

6 hastanın entübe edildiğini de belirten Onbaşı “Entübe hastaların 4’ü aşısız… Genel durumları kritik” açıklamasında bulundu.

Dr. Şükrü Onbaşı, yoğun bakımda yatan, yaşları 41 ile 83 arasında değişen 5’i kadın, 7’si erkek 12 hastanın çoğunun kalp, böbrek, diyabet gibi kronik hastalıkları olduğunu, birkaç hastanın yan hastalığı bulunmadığını söyledi.

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Son Güncelleme: 17.11.2021 14:16
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