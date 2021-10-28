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Yerli maydanozla ithal elma, marul ve üzümde limit üstü kalıntı bulundu

Tarım Dairesi 22-28 Ekim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerden alınan 60 numuneden 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü; yerli ürünlerden alınan 17 numuneden birinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. 

28 Ekim 2021 Perşembe 18:00
Yerli maydanozla ithal elma, marul ve üzümde limit üstü kalıntı bulundu

Açıklamaya göre ithal ürünler arasında İşleyen Kardeşler Ltd’e ait golden elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilerek firmaların isteği üzerine imha edildi. Onbaşı İşletmeleri’ne ait marul ve Halil Kasap Pazarlamaya ait alfonzo üzüm de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. Ayrıca Halil Kasap Pazarlamaya ait marul firmanın isteği üzerine imha edildi.

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Yerli ürünlerden Gaziveren köyü sakinlerinden Ahmet Çetin’e ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.
 

28 Ekim  2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Nej Grain Ltd

İthal

Soya Fas. Küsbesi (yemlik)

Temiz

Hürsen Tarım Ür.

İthal

Domates

Temiz

Bekir Cura

İthal

Domates

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Sofralık Üzüm

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Domates

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Elma Gala

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Gala

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Alfonzo Üzüm

Limit Üstü

Engin Değirmenci

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Engin Değirmenci

İthal

Elma

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

Akari Free Port ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

Fırat Gazioğlu

İthal

Mısır Slajı

Temiz

TÜK

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

Yaşar Uzunkaya

İthal

Kuru Soğan

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Marul

Limit Üstü

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Marul

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Red Globe Üzüm

Temiz

Hürsen Tarım Ür.

İthal

Havuç

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Havuç

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Marul

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Havuç

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Marul

Limit Üstü

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Alfonzo Üzüm

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Razolü Üzüm

Temiz

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

İşleyen Kardeşler Ltd.

İthal

Domates

Temiz

İşleyen Kardeşler Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

İşleyen Kardeşler Ltd.

İthal

Elma Golden

Limit Üstü

Nej Grain Ltd

İthal

Buğday yemlik

Temiz

Nej Grain Ltd

İthal

Yağlı ayçiçek küsbesi

Temiz

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Alfonzo Siyah Üzüm

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

Aydın Portakalcı

Bostancı

Böğrülce

Temiz

İzzet Kızıltoprak

Aydınköy

Nar

Temiz

Muharrem Bilsin

Bostancı

Marul

Temiz

Hanifi Akcam

Gaziveren

Maydanoz

Temiz

Ahmet Çetin

Gaziveren

Maydanoz

Limit Üstü

Enver Mehmetoğlu

Taşpınar

Salatalık

Temiz

Sevim Bilgiç

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

Ahmet Coşkun

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

İbrahim Sereç

Gazimağusa

Domates

Temiz

Selahattin Kuş

Gazimağusa

Kabak

Temiz

Selahattin Kuş

Gazimağusa

Patlıcan

Temiz

İsmail Kabak

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

Sevim Bilgiç

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

Barış Özgüven

Gazimağusa

Domates

Temiz

Ahmet Çetin

Doğancı

Maydanoz p-3

Temiz

Ahmet Çetin

Doğancı

Maydanoz p-4

Temiz

Ahmet Çetin

Doğancı

Maydanoz p-2

Temiz
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Son Güncelleme: 28.10.2021 18:15
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