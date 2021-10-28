Yerli maydanozla ithal elma, marul ve üzümde limit üstü kalıntı bulundu

Açıklamaya göre ithal ürünler arasında İşleyen Kardeşler Ltd’e ait golden elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilerek firmaların isteği üzerine imha edildi. Onbaşı İşletmeleri’ne ait marul ve Halil Kasap Pazarlamaya ait alfonzo üzüm de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. Ayrıca Halil Kasap Pazarlamaya ait marul firmanın isteği üzerine imha edildi.



28 Ekim 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Nej Grain Ltd İthal Soya Fas. Küsbesi (yemlik) Temiz Hürsen Tarım Ür. İthal Domates Temiz Bekir Cura İthal Domates Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz Selgün Tic. İthal Sofralık Üzüm Temiz Selgün Tic. İthal Domates Temiz Selgün Tic. İthal Elma Gala Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz Halil Kasap Paz. İthal Alfonzo Üzüm Limit Üstü Engin Değirmenci İthal Sultani Üzüm Temiz Engin Değirmenci İthal Elma Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz Akari Free Port ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz Fırat Gazioğlu İthal Mısır Slajı Temiz TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz Yaşar Uzunkaya İthal Kuru Soğan Temiz Halil Kasap Paz. İthal Marul Limit Üstü Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz Babür Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Marul Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz Hürsen Tarım Ür. İthal Havuç Temiz Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz Cahide Kılıç İthal Marul Temiz Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz Cahide Kılıç İthal Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Marul Limit Üstü Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Alfonzo Üzüm Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Razolü Üzüm Temiz Babür Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz İşleyen Kardeşler Ltd. İthal Domates Temiz İşleyen Kardeşler Ltd. İthal Havuç Temiz İşleyen Kardeşler Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü Nej Grain Ltd İthal Buğday yemlik Temiz Nej Grain Ltd İthal Yağlı ayçiçek küsbesi Temiz Babür Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz Babür Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Alfonzo Siyah Üzüm Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Elma Granny Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz Aydın Portakalcı Bostancı Böğrülce Temiz İzzet Kızıltoprak Aydınköy Nar Temiz Muharrem Bilsin Bostancı Marul Temiz Hanifi Akcam Gaziveren Maydanoz Temiz Ahmet Çetin Gaziveren Maydanoz Limit Üstü Enver Mehmetoğlu Taşpınar Salatalık Temiz Sevim Bilgiç Gazimağusa Hıyar Temiz Ahmet Coşkun Gazimağusa Hıyar Temiz İbrahim Sereç Gazimağusa Domates Temiz Selahattin Kuş Gazimağusa Kabak Temiz Selahattin Kuş Gazimağusa Patlıcan Temiz İsmail Kabak Gazimağusa Hıyar Temiz Sevim Bilgiç Gazimağusa Hıyar Temiz Barış Özgüven Gazimağusa Domates Temiz Ahmet Çetin Doğancı Maydanoz p-3 Temiz Ahmet Çetin Doğancı Maydanoz p-4 Temiz Ahmet Çetin Doğancı Maydanoz p-2 Temiz

Yerli ürünlerden Gaziveren köyü sakinlerinden Ahmet Çetin’e ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.