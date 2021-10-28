Yerli maydanozla ithal elma, marul ve üzümde limit üstü kalıntı bulundu

Açıklamaya göre ithal ürünler arasında İşleyen Kardeşler Ltd’e ait golden elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilerek firmaların isteği üzerine imha edildi. Onbaşı İşletmeleri’ne ait marul ve Halil Kasap Pazarlamaya ait alfonzo üzüm de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. Ayrıca Halil Kasap Pazarlamaya ait marul firmanın isteği üzerine imha edildi.
|
28 Ekim 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
Nej Grain Ltd
|
İthal
|
Soya Fas. Küsbesi (yemlik)
|
Temiz
|
Hürsen Tarım Ür.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Sofralık Üzüm
|
Temiz
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Alfonzo Üzüm
|
Limit Üstü
|
Engin Değirmenci
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Engin Değirmenci
|
İthal
|
Elma
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
Akari Free Port ltd.
|
İthal
|
Buğday ekmeklik
|
Temiz
|
Fırat Gazioğlu
|
İthal
|
Mısır Slajı
|
Temiz
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa Yemlik
|
Temiz
|
Yaşar Uzunkaya
|
İthal
|
Kuru Soğan
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Marul
|
Limit Üstü
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Babür Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Marul
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Red Globe Üzüm
|
Temiz
|
Hürsen Tarım Ür.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Marul
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Marul
|
Limit Üstü
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Alfonzo Üzüm
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Razolü Üzüm
|
Temiz
|
Babür Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
İşleyen Kardeşler Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
İşleyen Kardeşler Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
İşleyen Kardeşler Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Limit Üstü
|
Nej Grain Ltd
|
İthal
|
Buğday yemlik
|
Temiz
|
Nej Grain Ltd
|
İthal
|
Yağlı ayçiçek küsbesi
|
Temiz
|
Babür Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Babür Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Alfonzo Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Ank.
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Aydın Portakalcı
|
Bostancı
|
Böğrülce
|
Temiz
|
İzzet Kızıltoprak
|
Aydınköy
|
Nar
|
Temiz
|
Muharrem Bilsin
|
Bostancı
|
Marul
|
Temiz
|
Hanifi Akcam
|
Gaziveren
|
Maydanoz
|
Temiz
|
Ahmet Çetin
|
Gaziveren
|
Maydanoz
|
Limit Üstü
|
Enver Mehmetoğlu
|
Taşpınar
|
Salatalık
|
Temiz
|
Sevim Bilgiç
|
Gazimağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Ahmet Coşkun
|
Gazimağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
İbrahim Sereç
|
Gazimağusa
|
Domates
|
Temiz
|
Selahattin Kuş
|
Gazimağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
Selahattin Kuş
|
Gazimağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
İsmail Kabak
|
Gazimağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Sevim Bilgiç
|
Gazimağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Barış Özgüven
|
Gazimağusa
|
Domates
|
Temiz
|
Ahmet Çetin
|
Doğancı
|
Maydanoz p-3
|
Temiz
|
Ahmet Çetin
|
Doğancı
|
Maydanoz p-4
|
Temiz
|
Ahmet Çetin
|
Doğancı
|
Maydanoz p-2
|
Temiz