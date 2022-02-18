banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Koronavirüs bir can daha aldı!
Koronavirüs bir can daha aldı!
Sucuoğlu: “Hükümet kurma çalışmaları bugün sonuçlanacak”
Sucuoğlu: “Hükümet kurma çalışmaları bugün...
Özersay: “Bizimle görüşülen 2’li hükümet modelidir”
Özersay: “Bizimle görüşülen 2’li hükümet...
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya...
11 Babayiğit lazım bize!
11 Babayiğit lazım bize!
banner405

Yerli ıspanak ve pazıda limit üstü bitki koruma

18 Şubat 2022 Cuma 18:30
Yerli ıspanak ve pazıda limit üstü bitki koruma

İTHAL 2 ÇEŞİT ELMA İLE 3 ÇEŞİT ARTMUTTA LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA TESPİT EDİLDİ

Tarım Dairesi, 11-17 Şubat tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürüne rastlandı. Yerli ürünlerde ise, 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ve limit üstü bir ürün tespit edildi.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden, 41 numunenin 36’sının temiz olduğu, 5 üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtildi.

Onbaşı İşl. Ltd.’e ait elmanın (stk), firmanın isteği üzerine menşeine iade edildiği kaydedilen açıklamada, Ramazan Akyüz Nakliyat’a ait armudun (deveci), firmanın isteğiyle imha edildiği bildirildi.

banner341
Cahide Kılıç’a ait elma (golden) ve armudun (Ankara), firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği belirtilen açıklamada, İşleyen Kardeşler Ltd.’e ait armudun (deveci) ise, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceği ifade edildi.

YERLİ ÜRÜNLERDE 32 NUMUNENİN 29’U TEMİZ

Yerli ürünlerden 32 numunenin 29’unun temiz olduğu belirtilen açıklamada, 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği ve limit üstü bir ürüne rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, Bostancı köyü sakinlerinden Muharrem Bilsin’e ait ıspanakta ve Ozanköy sakinlerinden Serpil Bayur’a ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin imha edildiği kaydedildi.

Yıldırım köyü sakinlerinden Hasan Cantaş’a ait çilekte ise, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ürünün hasadının, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu bildirildi.

banner360
Son Güncelleme: 18.02.2022 18:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Halk Vakfı Yaşam Sitesi KTİMB’ye devrediliyor
Halk Vakfı Yaşam Sitesi KTİMB’ye devrediliyor
Hava yarın öğleye kadar yer yer yağmurlu
Hava yarın öğleye kadar yer yer yağmurlu
Zarara uğrayan narenciye üreticilerine duyuru
Zarara uğrayan narenciye üreticilerine duyuru
Tatar yarın Ankara’ya gidiyor
Tatar yarın Ankara’ya gidiyor
Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu yolu tamamlandı
Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu yolu tamamlandı
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi
Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi
Tosunoğlu: Bakanlık pazarlıklarından rahatsızım
Tosunoğlu: Bakanlık pazarlıklarından rahatsızım

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim