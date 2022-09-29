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Yerleşke İnşaatına Karşı Halk Toplantısı Yapılıyor

29 Eylül 2022 Perşembe 19:30
Yerleşke İnşaatına Karşı Halk Toplantısı Yapılıyor

Bazı siyasi parti ve örgütler, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi yapılmasına karşı ortak bir yol haritası belirlemek amacıyla halka açık toplantı düzenledi.

Lefkoşa Kızılbaş Parkı Amfi Tiyatrosu’nda saat 18.30’da başlayan toplantı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, Bağımsızlık Yolu (BY), Sol Hareket, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) ve Devrimci Komünist Birlik (DKB) tarafından organize edildi. 

Derya Beyatlı ile Gülden Karakaya’nın moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda, halka mikrofon uzatılarak yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi’nin yapımına karşı verilecek mücadele ile ilgili önerileri dinlendi.

Halk toplantısından çıkacak veriler ışığında organizatör siyasi parti ve örgütler, kendi içlerinde ve birlikte yapacakları değerlendirmelerden sonra ortak bir yol haritası belirlemeyi hedefliyor.

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Son Güncelleme: 29.09.2022 21:18
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