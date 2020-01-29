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“Yerel yönetimlerde finansal öz değerlendirme çalışması”nın sonuçları paylaşıldı

Yerel Ekonomik Kalkınma İçin, Yerel Yönetimlerde Finansal Öz Değerlendirme çalışmasının sonuçlarının sunulduğu toplantı dün yapıldı.  

“Yerel yönetimlerde finansal öz değerlendirme çalışması”nın sonuçları paylaşıldı

Yerel Ekonomik Kalkınma İçin, Yerel Yönetimlerde Finansal Öz Değerlendirme çalışmasının sonuçlarının sunulduğu toplantı dün yapıldı.  

29 Ocak 2020 Çarşamba 07:41
“Yerel yönetimlerde finansal öz değerlendirme çalışması”nın sonuçları paylaşıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, birliğin organizasyonunu yaptığı toplantı, Lefkoşa Merit Otel’de 09.30-14.30 saatleri arasında yer aldı. 
Toplantı, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, K.T. Belediyeler Birliği As Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Başkanları ile Mali İşler Sorumluları, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi yetkilileri ve Dünya Bankası uzmanlarının katılımı gerçekleştirildi.
Toplantının açılışında konuşan K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediyelerin yaşadığı sıkıntılara değinerek, öz kaynakların geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.  
“Finansal Öz Değerlendirme”  çalışması, yerel yönetimlerde finansal raporlama sistemini iyileştirme hedefiyle, gelirlerin artırılmasına yönelik mali önlemlerin belirlenmesine yol göstericilik yapmayı amacı taşıyor.

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Avrupa Birliği’nin desteklediği, Dünya Bankası Programı kapsamında, beş belediyede pilot olarak başlatılan çalışma neticesinde ortaya çıkan sonuçlara ilişkin Gönyeli Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Çatalköy Belediyesi ve Güzelyurt Belediyesi’nden temsilciler de sunumlar yaptı. 
Toplantıda yaklaşık 6 aylık bir süreç içerisine yayılarak yerli ve yabancı mali danışmanların işbirliğinde yürütülen çalışmanın bulguları ve bundan sonraki yol haritası ele alındı.

 

Son Güncelleme: 29.01.2020 10:48
Anahtar Kelimeler:
Yerel Yönetimlerde Finansal öz Değerlendirme çalışması
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