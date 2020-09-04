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Yerel vakalar artarken, okullar nasıl açılacak?

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut; son günlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri olan eğitim sisteminin içinde bulunduğu durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

04 Eylül 2020 Cuma 10:41
Yerel vakalar artarken, okullar nasıl açılacak?
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Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut; son günlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri olan eğitim sisteminin içinde bulunduğu durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gürkut; her bireyin uyulması gereken kurallara dikkat etmesi gerektiğini ifade ederken şunları kaydetti;

“Pandemi mücadelesi bireylerin yükümlülüğüne bırakılamaz. Toplumsal mücadele şarttır”

Bugün Sağlık Bakanlığı 17 pozitif vaka açıkladı. Bu kişiler arasında yerel vaka da var, temaslılardan pozitifleşenler de var, yeni gelenler de.

Son günlerde çok sayıda kişi ve kurum okulların açılması ile ilgili görüşümü sordu. Biz hiçbir dönemde sürekli olarak kapalı kalmayı savunmadık. Her zaman “hazırlıklı olmayı” savunduk. Ama istenilen düzeyde hazırlık ve organizasyon bir türlü yapılamadı.

Peki okullar ne olacak?

Yerel bulaş arttıkça okulları açmak zorlaşacaktır.

Okulların açılması ile salgının hızla yayılmasının engellenmesi için okullarda ve taşımacılıkta enfeksiyon kontrol tedbirleri mutlak uygulanmalı ve uygun şartlar (maske-mesafe-hijyen-eğitim vb) sağlanmış olmalıdır.

Sürekli denetim ve gözetim şarttır.

Ülkemizde okul çağı çocuklara okul sonrasında ve okula gitmeyecekleri günlerde risk grubunu oluşturan nene dedeler bakacaktır. Bu da onları riske atacaktır.

O zaman ne yapmalıyız?

Okullardaki düzenlemelerin yanı sıra;

1-Ülkeye girişte pozitif vakaları saptamada daha etkin yöntemleri uygulamaya koymalıyız;

bunun için yüksek riskli ülkelerden gelenlere karantina uygulaması, test yapacaklarımıza ise tek başına PCR yerine, PCR testleri ile Eliza testlerini eş zamanlı uygulamalıyız.

2-Ayrıca PCR test yapılan merkezlerdeki numune alma tekniği ve test çalışma tekniğini denetleyerek, standardize etmeliyiz.

3-Bu virüsü taşıyan kişiler sağlıklı olanlarla temas edince hastalığı onlara da bulaştırmaktadır. O zaman toplum içinde virüs taşıyanları, yani pozitif vakaları tespit edip diğer kişilerle temaslarını kesmeli, yani onları toplumdan izole etmeliyiz. Salgının yayılma hızının kontrol edilmesi için topluma yaygın olarak tarama testleri yapmamız gerekmektedir.

Bireysel tedbirlerin mutlak uygulanmasının yanı sıra, gerektiği yerde toplumsal tedbirleri de uygulamalıyız.

Pandemi mücadelesi bireylerin yükümlülüğüne bırakılamaz. Toplumsal mücadele şarttır.”

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Anahtar Kelimeler:
Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut
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