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Yerel Seçimlerin 27 Kasım’a Ertelenmesini De Öngören yasa Önerisi Tartışılıyor

Meclis Sürüyor... Yerel Seçimlerin 27 Kasım’a Ertelenmesini De Öngören yasa Önerisi Tartışılıyor

24 Haziran 2022 Cuma 16:00
Yerel Seçimlerin 27 Kasım’a Ertelenmesini De Öngören yasa Önerisi Tartışılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşülüyor.  Öneride, 26 Haziran’da gerçekleşmesi gereken yerel seçimin 27 Kasım’a ertelenmesi, belediye başkan ve muhtarların ve diğer yetkili organların seçime kadar görevde kalmasını öngörülüyor.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, komitenin önerisiyle ilgili raporunu okudu.

-Solyalı

CTP milletvekili Ürün Solyalı, hükümet tarafından Meclise getirilen yasa tasarılarının Anayasa’nın usul ve ilkelerine aykırı olduğunu, bu önerinin de böyle olduğunu, yerel seçimlerin 1976’dan beri 4 yılda bir yapıldığını söyledi.

Solyalı, seçimi ertelemenin Anayasa'ya aykırı olduğunun Savcılık tarafından da belirtildiğini ancak bunun hem Meclis'ten hem de halktan gizlendiğini söyledi.

Ürün Solyalı, “Konuyu Anayasa mahkemesine taşıma hakkımızı elimizden almak için suskunluğa büründünüz” diyerek hükümeti suçladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik’in Meclis’e ve Başbakanlık’a 26 Haziran 2022’nin yerel seçimler için uygun olacağı konusunda resmi bir yazı da gönderdiğini söyleyen Solyalı, ülkedeki kurumların ve Anayasa'nın göz ardı edilmeye devam edildiğini belirtti.

Ürün Solyalı, bir gecede belediyelerin sayısının yarıdan aşağıya düşürülmek istendiğini, reform iddiasıyla bir kargaşa yaratıldığını savunarak, bu konudaki tepkiler sonrasında Meclis’te bir ad-hoc komite oluşturulduğunu, belediyeler reformunun ülkesel fizik planı ve bilimsel temelde yapılması için hala çalışıldığını kaydetti.

Hükümetin belediyelerle ilgili hiçbir derdi olmadığını da savunan Solyalı, belediyelerdeki insanların da beldelerdeki vatandaşların da hükümetin amacını farkında olduğunu söyledi.

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"Kenan Evren döneminde Türkiye’de hazırlanan, seçim tarihinin değiştirilmesini öngören ancak Anayasaya aykırı bulunan yasadan ve söz konusu karardan kesitleri" kürsüden okuyan Solyalı, “Bu yasayı hazırlayanlar Kenan Evren döneminde hazırlanan yasaya mı çalıştı..?” diye sordu.

Solyalı, yerel seçimlerin ertelenmesinde zorunlu kılan gerekçenin önerinin gerekçesine de yazılmadığını söyledi.

-Hasipoğlu

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, önerinin komitede görüşüldüğünü ve oy çokluğuyla kabul edildiğini belirtti. 

Hasipoğlu, öneride seçim tarihinin düzenlendiğini, yerel seçim tarihinin 27 kasım olarak belirlendiğini, belediye başkanlarının, muhtarların, ihtiyar heyetinin yenileri seçilene kadar görevde olacağını belirtti.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Sadece görevde kalmaları değil, yetkilerini de bu tarihe kadar kullanabilmeleri için yasa önerisi verilecek…” dedi.

Belediyeler reformu konusuna da değinen Hasipoğlu, “İktidar çoğunluk gücünden feragat edip uzlaşıyla ilgili bir karar üretilmesi için el uzattı. Niyet ve irade bellidir…. Belediyeler reformunun hayata geçmesidir” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Hasipoğlu, bu konuda oluşturulan Ad-Hoc komitenin 16 Mayıs’ta rapor sunacağını ancak bazı nedenlerle raporun sunulamadığını da ekledi.

Hasipoğlu, “Bu belgeye, Danışma Kurulu kararına siz de imza attınız. Bu noktada Anayasayı ihlal ettiniz tartışması yaparsınız bunu samimi bulmam.…” dedi.

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Son Güncelleme: 24.06.2022 16:22
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