banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yerel seçimlere yönelik adaylıklar için başvurular yarın yapılacak
Yerel seçimlere yönelik adaylıklar için...
Milli Dava Bahane Mamma Şahane!.
Milli Dava Bahane Mamma Şahane!.
KKTC Gazete Manşetleri (28 Kasım 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (28 Kasım...
KKTC Gazete Manşetleri (28 Kasım 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (28 Kasım...
Girne Yarı Maratonu yapıldı
Girne Yarı Maratonu yapıldı
banner405

Yerel seçimlere yönelik adaylıklar için başvurular yarın yapılacak

YSK tarafından 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine yönelik hazırlanan takvim doğrultusunda, bugün adaylık için başvurular yapılacak.

28 Kasım 2022 Pazartesi 09:19
Yerel seçimlere yönelik adaylıklar için başvurular yarın yapılacak

Yerel seçim için adaylık başvuruları bugün kabul edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine yönelik hazırlanan takvim doğrultusunda, bugün adaylık için başvurular yapılacak.

Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, yarın adaylar YSK tarafından geçici olarak ilan edilecek. Daha sonra İlçe Seçim Kurulları ilçelerde çıkacak adayları geçici olarak ilan edecek.

Adaylar, 3 Aralık Cumartesi günü kesinleşecek, oy pusulaları düzenlenecek ve BRT konuşmaları için adaylar arasında yapılacak ad çekme sonuçları duyurulacak.

KESİNLEŞEN ADAYLAR 4 ARALIK'TA İLAN EDİLECEK

Kesinleşen adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 4 Aralık Pazar günü ilan edilecek.

İlçe seçim kuralları kendi ilçelerinde kesinleşen adayları ilan edecek ve duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında ad çekilecek.

4 Aralık’a kadar siyasi partiler BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe verebilecek.

Seçim propagandası 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak ve 24 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

18 belediyede 220 meclis üyesinin ve 960 ihtiyar heyeti üyesinin de belirleneceği seçim için 25 Aralık Pazar günü seçmen sandığa gidecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Dava Bahane Mamma Şahane!.
Milli Dava Bahane Mamma Şahane!.
KKTC Gazete Manşetleri (28 Kasım 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (28 Kasım 2022)
Hüseyin Amcaoğlu: Hiç kimseye etiket ya da rozete göre hizmet etmedim, etmeyeceğim
Hüseyin Amcaoğlu: Hiç kimseye etiket ya da rozete göre hizmet etmedim, etmeyeceğim
"İncirli, Lefkoşa için kaynak bulma girişimleri çerçevesinde Brüksel'de Nava ile görüştü"
"İncirli, Lefkoşa için kaynak bulma girişimleri çerçevesinde Brüksel'de Nava ile görüştü"
Harmancı: “Şüphesiz beraber başarmaya devam edeceğiz”
Harmancı: “Şüphesiz beraber başarmaya devam edeceğiz”
Girne Yarı Maratonu yapıldı
Girne Yarı Maratonu yapıldı
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
UBP-DP-YDP: “18 ortak belediye başkan adayımızın dimdik arkasındayız”
UBP-DP-YDP: “18 ortak belediye başkan adayımızın dimdik arkasındayız”
Bazı Lions Kulüpleri, 1 Aralık Dünya AIDS günü dolayısıyla çarşamba günü sanal söyleşi yapacak
Bazı Lions Kulüpleri, 1 Aralık Dünya AIDS günü dolayısıyla çarşamba günü sanal söyleşi yapacak
KKTC MOK’ta Dursun Koç yeniden başkan… Olağanüstü Seçimli Genel Kurul dün yapıldı
KKTC MOK’ta Dursun Koç yeniden başkan… Olağanüstü Seçimli Genel Kurul dün yapıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim