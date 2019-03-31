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Yerbilim Mühendisleri Odası: ”aşırı Yağışlar Sonucu Heyelan Ve Taş Düşme Riskleri Arttı”

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Yerbilim Mühendisleri Odası, aşırı yağışlar sonucu jeolojik birimlerin suya doymuş olması nedeniyle  heyelan ve taş düşme risklerinin arttığını belirtti.

Yerbilim Mühendisleri Odası: ”aşırı Yağışlar Sonucu Heyelan Ve Taş Düşme Riskleri Arttı”

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Yerbilim Mühendisleri Odası, aşırı yağışlar sonucu jeolojik birimlerin suya doymuş olması nedeniyle  heyelan ve taş düşme risklerinin arttığını belirtti.

31 Mart 2019 Pazar 08:49
Yerbilim Mühendisleri Odası: ”aşırı Yağışlar Sonucu Heyelan Ve Taş Düşme Riskleri Arttı”

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Yerbilim Mühendisleri Odası, aşırı yağışlar sonucu jeolojik birimlerin suya doymuş olması nedeniyle  heyelan ve taş düşme risklerinin arttığını belirtti.

Oda’dan yapılan açıklamada, Girne Dağları yamaçlarındaki yol güzergâhı boyunca heyelan  ve taş düşmesi riski taşıyan alanlar bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Taşkent yolunda heyelanlar gözlemlenmeye başlandığına dikkat çekilerek,  özellikle Ergenekon yol güzergâhı, Geçitköy-Değirmenlik Dağ Yolu, Tatlısu-Geçitkale arası ile Ciklos mevkisinin yüksek riskli alanlar içerisinde yer aldığı ifade edildi.

Dağ güzergâhında erozyon ve taş düşmesine karşı dikkatli olunması ve sürücülerin  uyarılması gerektiği belirtildi.

(YIL/ÖK)

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