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Yerbilim Mühendisleri Odası: “Bitmekte olan sadece zemin etütleri değil"

KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası, Başbakan’ın, Lefkoşa’da yapılması planlanan 500 yataklı yeni hastane projesinin ilk etabı olan zemin etüdü çalışmalarının “bitirildiği” yönünde açıklamasını eleştirerek, “Bitmekte olan sadece zemin etütleri değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk Mühendisi ve toplumudur” dedi.

17 Haziran 2021 Perşembe 13:00
Yerbilim Mühendisleri Odası: “Bitmekte olan sadece zemin etütleri değil"
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Oda başkanı Oğuz Vadilili, Başbakan Ersan Saner ve T.C Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin, Lefkoşa’da yapılması planlanan yeni hastane projesinin ilk etabı olan zemin etüdü çalışmalarının “bitirildiği/tamamlandığı” yönündeki basın açıklamaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını kaydetti.

Ülkede mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin “21/2005 sayılı yasa” ile yetkilendirilen KTMMOB çatısı altında yürütüldüğünü ifade eden Vadilili, şöyle devam etti:  

“Ülkemizde yapılacak olan zemin etütleri ‘KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Zemin Değerlendirmeleri Düzenleme, Uygulama ve Denetim Esasları’ olarak isimlendirilen tüzük ile kurallara bağlanmış ve birlik yetki kurulundan da onaylanarak yasal mevzuat halini getirilmiştir. Uzunca zamandan beridir de başarı ile işlevini yürütmektedir. Denetimler ise tamamen ücretsiz olarak kamu menfaati güdülerek yapılmaktadır.

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Odamız sağlık gibi hassas bir konuyu ilgilendiren yeni hastane yapımının kamu menfaati gütmesi ve yerel mevzuata uyulması kaydıyla yapılması gerektiğine inanmakta ve bunun olması kaydıyla böylesine önemli bir yatırımı desteklemektedir.

Lefkoşa’ya yapılması planlanan hastane işin de yetkililere yapmış olduğumuz tüm uyarılarımıza karşılık bu mevzuata ne yazık ki uyulmamıştır. Zemin etütleri TC Sağlık Bakanlığı’nın fizibilite ve projelendirme ihalesini Türkiye de vermiş olduğu mühendislik şirketi tarafından yapılmıştır. Zemin etütlerini yapmakla yükümlendirilen şirket sadece ülkemizden sondaj hizmetini taşeronlar vasıtasıyla almıştır.  Zemin etütleri kapsamında olan jeofizik çalışma ülkemizde bu teknik donanım ve kapasiteye sahip mühendislerimiz olmasına rağmen Türkiye’den mühendis ve ekipman getirilerek yaptırılmıştır.

Ülkemizde zemin etüt raporlarını hazırlayacak olan jeoloji, jeofizik ve geoteknik mühendislerinin varlığının bilinmesine rağmen bu raporlar üzülerek söylemek isteriz ki yerel mevzuata da aykırı olan Türkiye de ki meslektaşlarımıza yaptırılmıştır. Tüm bu süreçte yaşananlar ayrıca 8 Şubat 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘KKTC ve TC Hükümetleri Arasında İmzalanan 500 Yataklı Hastane Projesi Protokolü’ madde 5.9 da yazan her türlü yerel mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin zamanın da tamamlanması ilkesine de aykırıdır.

Ne yazık ki odamızın sergilemiş olduğu ülke mevzuatına ve kendi mühendisimize sahip çıkma çabasını siyasetçilerimiz, bürokratlarımız göstermemişlerdir. Siyasetçilerimizin ve bürokratlarımızın muhatapları karşısında takındıkları tamam efendim hali ülkemize yol, okul, hastane belki kazandıracaktır. Ancak üreten toplumlar ayakta kalabilir gerçeğine dayanarak siyasetçilerimizi ve bürokratlarımızı uyarmak isteriz ki sergiledikleri tavır toplumsal varoluşumuzu tehlikeye atmaktadır.”

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Son Güncelleme: 17.06.2021 13:34
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