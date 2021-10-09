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Yerbilim Mühendisleri Odası, Arıklı'yı eleştirdi

Yerbilim Mühendisleri Odası, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin 20 yıldır aktif halde kullandığı arazisine yönelik gerçekleştirmekte olduğu eylemini “Daire’nin arazisinin peşkeş çekilmesi ve işlevselliğinin engellenmesine yönelik girişim” olarak değerlendirerek, Bakan Arıklı’nın bu konudaki “yanlı ve yanlış kararından” bir an önce vazgeçmesi gerektiğini savundu.

09 Ekim 2021 Cumartesi 11:45
Yerbilim Mühendisleri Odası, Arıklı'yı eleştirdi

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili tarafından yapılan yazılı açıklamada, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin odaya üye yerbilimcilerin görev yaptığı, ülkedeki doğal kaynakların kullanımı ve korunması yönünde önemli hizmetler veren bir daire olduğu belirtilerek, Daire’nin bu görevi yapması için gerekli olan personel, araç, ekipman ve bütçe gibi kaynakların her geçen yıl erozyona uğratıldığı ve ülkeye hizmet etmesinin siyaset tarafından bilinçli şekilde engellenmeye çalışıldığı savunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti’nden su gelene kadar ülkenin ihtiyaç duyduğu ve tükettiği tüm su kaynaklarının Daire tarafından toplumun hizmetine sunulduğunun kaydedildiği açıklamada, içme ve kullanma suyundaki yerel kaynaklara olan ihtiyacın TC’den su gelmesi ile kısmen azalsa da Daire’nin bu görevini yerine getirmeye devam ettiği ve kendini bu yönde hazır tutmak için mücadele ettiği bildirildi. Açıklamada, deniz hattındaki suyu taşıyan borunun kopmasıyla Daire’nin siyaset tarafından yine hatırlandığı ve Daire’nin o süreçte topluma hizmet etmeyi yine başardığı vurgulandı.


“HUKUKİ SÜREÇ TERCİH EDİLECEKSE ODA, DAVAYA DA TARAF OLACAK”
“Tüm bu faaliyetlerin son 20 yıldır yürütülen kısmı, bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı’nın 3 parsele bölerek dağıttığı arazide, hazır halde bekletilen araç, gereç ve ekipman ile yapılmıştır. Arazinin Jeoloji ve Maden Dairesi’nin kullanımından alınması aynı zamanda faaliyetlerinin de sekteye uğratılması anlamına gelecektir. Oda olarak buna göz yummamız söz konusu bile değildir” denilen açıklamada, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin bu konuda vereceği tüm mücadeleye Oda’nın aktif olarak destek vereceği, hukuki bir süreç tercih edilecekse davaya da Oda’nın taraf olacağı aktarıldı.

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın arazi ile ilgili kararının “yanlı ve yanlış” olarak değerlendirildiği açıklamada, Arıklı’nın bu kararından bir an önce vazgeçmesi gerektiği belirtildi. 
Açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın “arazi peşkeşi girişiminin” engellenmesi için çaba sarf eden herkese teşekkür edilirken, “Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Kıbrıs Türk Toplumu olarak bu ülkede, kurumlarımıza sahip çıktığımız ölçüde, kendi kendimize yeter olduğumuz sürede var olacağız. Oda yönetim kurulu olarak, toplumsal ve mesleki varlığımıza yönelik girişim yapanlara son olarak belirtmek isteriz ki, ‘Onlar Yolcu, Jeoloji ve Maden Dairesi Hancıdır’” ifadelerine yer verildi.  

 

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Son Güncelleme: 09.10.2021 12:50
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