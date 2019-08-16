Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve hafta başı, yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 17 – 23 Ağustos tarihleri arasında, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak hava kütlesi etkili olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 - 37 ºC, sahillerde 30 - 33 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.