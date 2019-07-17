Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

YER YER SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR… RÜZGAR ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ESECEK

Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Daireden verilen bilgiye göre, 18 – 24 Temmuz tarihleri arasında hava, haftanın ilk yarısı serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde yarın ve cuma günü 30 - 33 ºC, diğer günlerde 34 - 37 ºC sahillerde ise periyot boyunca 30 - 33 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.