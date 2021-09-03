Yer verdiler yol vermediler!

Gazimağusa büyük sanayi bölgesinde otomobil boya kaporta atölyesi olan Can Dana'nın sahibi olduğu ‘Can Dana Kaporta ve Boya’ işletmesinin giriş yolu olmadığı için iş yerine giremiyor.

Atölyesine gidecek yolu şu an için kapatıldığı ve bu yol dışında herhangi bir yolu bulunmadığını için de şu andan itibaren iş yerine gidebileceği bir yolun kalmadığını dile getiren Can Dana bu yolun kapanması dahilinde işletmesinin zarara uğrayacağını ve çalışanları da dahil olmak üzere mağduriyet yaşayacaklarını açıkladı.

Dana bu konu için birçok yere başvurduğunu ancak hiçbirinden olumlu dönüş almadığını hiç kimsenin konuyla ilgili ilgilenmediğini söyledi.

Bunun üzerine yandaki fabrikaların yollarından yer istediğini her türlü masrafı üstleneceğini söylemesine rağmen kabul edilmediğini sözlerine ekledi.

Can Dana yolun bugün itibarı ile kapatıldığını ve bugünden itibaren çok büyük mağduriyet yaşamaya başladığını dile getirerek,’’ atölyeme girecek yolum yok ancak helikopter ile girebilirim artık ‘’dedi. Beş yıldır bir yol için uğraştığını ancak bunu başaramadığını söyleyen Can Dana ben şimdi ne yapacağım diye sitemde bulundu.

Bugüne kadar bir çok çıkar yolu aradığı halde herhangi bir olumlu sonuç alamadığını ve bu yolun kapatılmaması için sesini duyurmak istediğini söyledi.(MHA)