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“Yenilikçi yeşil iş fikri" yarışması tanıtıldı

“Yenilikçi yeşil iş fikri" yarışması tanıtıldı

26 Temmuz 2019 Cuma 09:59
“Yenilikçi yeşil iş fikri" yarışması tanıtıldı

İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) inşaat mühendisleri için farkındalık artırma amaçlı “Yeşil Ekonomi Kıbrıs” projesi çerçevesinde düzenlediği “Yenilikçi Yeşil İş Fikri Yarışması”nın (GODEC) tanıtım toplantısı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde (KTMMOB) yapıldı.

AB tarafından Eğitimde Yenilik ve Değişim IV hibe programınca desteklenen proje kapsamındaki yarışma, sürdürülebilir bir iş geliştirme fikrini geliştirme nihai hedefiyle, başarı potansiyeli yüksek iş fikirlerini belirleme ve KKTC’nin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimine etki etme hedefiyle düzenleniyor.

Yarışmaya katılacak yeşil iş fikirlerinin bir plan sunması veya çevre dostu olma konusunda ayrıntılı bir fikir olması şartı aranıyor.

Yarışmada İMO tarafından birinci seçilecek proje 5  bin Euro, ikinciye 3 bin Euro ve üçüncüye de 1000 Euro para ödülüyle ödüllendirilecek.

Ödülün yarısı yarışma değerlendirmesinin İMO tarafından yapılmasının ardından, 4-5 Ekim tarihlerinde düzenlenecek “Gelişen Ekonomiler için Yeşil Fırsatlar” konferansında, diğer yarısı ise başvuru sahibinin GODEC 2020 konferansında “yeşil iş fikrinin” ilerleyişi hakkında yapacağı sunumdan sonra verilecek.

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Başvurular İMO web sitesinden veya GODEC Facebook sayfasından indirilecek başvuru formuyla online olarak 16 Eylül’e kadar yapılabilecek.

YAĞCIOĞLU: “YARIŞMA YEŞİL İŞ ALANLARINI BELİRLEME AMACIYLA YAPILIYOR”

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, KKTC’ye sosyal, çevresel ve ekonomik katkı yapacak yeşil iş alanlarını belirleme amacı taşıyan yarışmaya tüm sektörlerden projelerin kabul edileceğini belirtti.

DOCHERTY: “GÜNEŞ ENERJİSİNDEN DAHA ÇOK FAYDALANMAK GEREK”

Avrupa Komisyonu temsilcisi Michael Docherty, Kıbrıs’ın küresel ısınmadan en çok etkilenen ülkelerden biri olarak artık yeşil projelere yönelme zamanının geldiğini, fosil yakıtları bir kenara bırakarak Ada’nın her iki tarafının da güneş enerjisinden daha çok faydalanması gerektiğini söyledi.

Docherty yarışma girişiminden dolayı İMO’ya teşekkür etti.

Docherty’nin konuşmasının ardından İMO ve yarışma değerlendirme kurulu üyesi Abdullah Ekinci başvuruların nasıl yapılacağıyla ilgili bilgi aktardı.

Son Güncelleme: 26.07.2019 15:14
Anahtar Kelimeler:
Yenilikçi Yeşil Iş Fikri
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