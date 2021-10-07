Yenilikçi girişimcilik ve kuluçka programı için son başvuru 18 Ekim’de

Teknoloji ve yenilikçilik odaklı ürün ve fikirlerin geliştirilmesi ve bu fikirlerin yatırımcılar ve dış pazarlarla buluşturmasına destek olmak için hazırlanan projeye ile 18-40 yaş arası, teknolojik ve yenilikçi iş fikirleri olan girişimciler başvurabilecek.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan (KTTO) yapılan yazılı açıklamaya göre program, DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi’nin çalışmaları ve KTTO öncülüğünde; İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri ve İTÜ Mezunlar Derneği Kuzey Kıbrıs desteğiyle; Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde hayata geçecek.

KKTC’de girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanıtılması ve girişimcilerin uluslararası pazarlarda yer almalarına destek olunmasını amaçlayan programa katılmak isteyen girişimciler www.kktckulucka.com adresinden başvuruda bulunabilecek.



HİKMET

DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi Başkanı Nazım Hikmet, “DEİK/Türkiye – KKTC İş Konseyi olarak, karşı kanat kuruluşumuz Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile birlikte uzun zamandır iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Teknoloji ve yenilikçilik odaklı ürün ve fikirlerin geliştirilmesi ve bu fikirlerin yatırımcılar ve dış pazarlarla buluşturmasına destek olmak için hazırlanan proje ile 18-40 yaş arası, teknolojik ve yenilikçi iş fikirleri olan, üniversite öğrencileri, mezunları ve diğer girişimcilerin programa katılmasını amaçladıklarını ifade eden Hikmet, KKTC’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanınmasını amaçlayan programda katılımcıların “İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitimi”, “Mentor Görüşmeleri”, “Yatırımcı Buluşmaları” ve “İTÜ Çekirdek Big Bang'e Katılım”ını değerlendirmelerini öngördüklerini belirtti.

İş Konseyi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje sayesinde tüm paydaşlar ile beraber uzun soluklu bir yola çıktıklarının altını çizen Hikmet, “Burada arzumuz, projenin devamlılığını sağlayarak gönül bağımız olan KKTC ile ilişkilerimizi daha da üst seviyeye çıkarmaktır” dedi.



DENİZ



Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ise, DEİK/Türkiye - KKTC İş Konseyi’nin çalışmaları kapsamında hayat bulan bu önemli projenin KKTC’de girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlamasının yanı sıra, ticari başarı potansiyeli yüksek iş fikirlerinin hayata geçirilmesine, yatırımcılara ve uluslararası pazarlara erişimlerine de destek olacağını” belirtti.“Küreselleşen dünya düzeninde ülkelerin kalkınmasında ve ekonomisinde girişimciliğin önemli bir değer olduğuna” vurgu yapan Deniz, “teknoloji ve yenilikçilik odaklı girişimlere fikir aşamasından, kurumsallaşma safhasına kadar destekler sağlayacak olan bu projenin hayata geçmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.



DİKBAŞ

Projeyle ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise, seçilecek girişimcilere verilecek ödüllerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Kıbrıs’ta yenilikçilik girişimcilik ekosistemi oluşturmak amacıyla iş ortaklarımızla birlikte çok önemli bir programı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. KKTC’de bir ‘kuluçka’ projesini hayata geçirmek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımak ve girişimcilerin finansman ve yatırımcılara erişimini kolaylaştırmak, uluslararası pazarlarda yer almalarına destek olmak amacıyla çıktığımız bu yolda girişimcileri İTÜ Çekirdek’e davet ediyoruz. Programımız kapsamında seçilen girişimciler Big Bang sahnesinde 54 milyon TL’yi aşkın ödül, nakit ve yatırımdan faydalanma şansı elde edecek. Akabinde İTÜ Çekirdek Kuluçka Programına dahil olarak birebir koçluk, danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra İTÜ Çekirdek’te ofis gibi büyüme süreçlerini hızlandıracak haklara sahip olacak.”



TÜMER

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (DAÜ-GİMER) adına Prof. Dr. Mustafa Tümer de “KKTC için çok önemli bir yere sahip olacak bu projede yer almanın heyecan verici olduğunu ve Girişimcilik Merkezi kapsamında (GİMER) dünyadaki en iyi üniversitelerden birisi olarak en iyi şekilde katkı koyacaklarını” belirtti. Prof. Tümer, “verilecek hizmetin dünyaya açılmada önemli bir mihenk taşı olacağını ve projenin tüm ülke vatandaşı öğrencilerine de açık olmasının küreselleşen dünyada, öğrencilerimize büyük katkı sağlayacağını ve dünyadaki yerimize ayrı bir ivme kazandıracağını” da söyledi.



