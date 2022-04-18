Yenilikçi Girişimcilik Programına başvuru 16 Mayıs’a kadar

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan (KTTO) verilen bilgiye göre, program, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-KKTC İş Konseyi ile KTTO öncülüğünde; İstanbul Teknik Üniversitesi Eğitim Araştırma Yerleşkeleri ve İTÜ Mezunlar Derneği Kuzey Kıbrıs desteği; Doğu Akdeniz Üniversitesi-Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde yürütülüyor.

Programda, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanıtılması, finansman ve yatırımcılara erişiminin kolaylaştırılması ve girişimcilerin uluslararası pazarlarda yer almalarına destek olunmasını amaçlanıyor. Yenilikçi girişimlere fikir aşamasından, kurumsallaşma safhasına kadar destek sağlanacak.

Başarılı bulunan girişimci grupların “İTÜ Çekirdek Girişimci Yetiştirme” sürecine davet edileceği, böylelikle, İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitimi, Mentor Görüşmeleri, Yatırımcı Buluşmaları ve İTÜ Çekirdek Big Bang’e katılım hakkı kazanacağı belirtildi.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nde başarılı bulunan girişimcilere açık ofis, mini MBA/girişimcilik eğitimi, satış koçluğu, teknik altyapı desteği, laboratuvar kullanım imkanı, laboratuvar sarf malzemeleri desteğiyle aralarında alanında uzman iş dünyası ve akademiden 500’ü aşkın gönüllü mentor desteği sağlandığı kaydedildi.

Başvurunun geçerli olabilmesi için girişimcilerin yaşı 18-40 arası olması gerekiyor. Programa 2021’de 2 girişimci kabul edilmişti.

Programa başvuruların www.kktckulucka.com üzerinden 16 Mayıs’a kadar kabul edileceği belirtildi.