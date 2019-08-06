Yenilenen Cengiz Topel Anıtı 8 Ağustos’ta açılıyor

Gemikonağı’nda bulunan ve yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı, 8 Ağustos Perşembe günü törenle açılıyor.
Tören sırasında F-16 uçakları halkı ve şehitleri selamlama uçuşu da gerçekleştirilecek.
Törene halkın davetli olduğu belirtildi
Gemikonağı’nda bulunan ve yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı, 8 Ağustos Perşembe günü törenle açılıyor.
Gemikonağı’nda bulunan ve yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı, 8 Ağustos Perşembe günü törenle açılıyor.
Tören sırasında F-16 uçakları halkı ve şehitleri selamlama uçuşu da gerçekleştirilecek.
Törene halkın davetli olduğu belirtildi