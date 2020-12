Yenilenen Akçay Atatürk Büstü törenle açıldı

YENİLENEN AKÇAY ATATÜRK BÜSTÜ TÖRENLE AÇILDI

TÖRENE CUMHURBAŞKANI TATAR VE BAŞBAKAN SANER DE KATILDI

TATAR: “ATATÜRK’ÜN İZİNDEN GİTMEK, ORTAYA KOYDUĞU DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAK VAZİFEMİZ”

SANER: “DENKTAŞ’IN ANIT MEZARININ TAMAMLANMASI HÜKÜMETİN ÖNCELİKLERİ ARASINDA”

Güzelyurt Belediyesi’nin çevre düzenlemesini yaptığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 39.Tümen Komutanlığı tarafından büstü tedarik edilerek yenilenen Akçay Atatürk Büstü, düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer’in yanı sıra bazı milletvekilleri, askeri yetkililer ve köy halkı katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Atatürk’ün izinden gitmenin, Atatürk’ün ortaya koyduğu önemli değerlere sahip çıkmanın vazifeleri; çocuklara ve davayı emanet aldıkları atalarına karşı ise vefa borcu olduğunu vurguladı.

Başbakan Saner de konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının tamamlanmasının, hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

YENİLENEN BÜST AÇILIŞI

Törende ilk olarak büstün açılışı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü açılışta yaptığı konuşmada, büstün heykelini köye kazandıran 39.Tümen Komutanlığı’na, çevresi ve işçiliğine katkı koyan Güzelyurt Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Dereliköylü, büstün köye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

ÖZÇINAR: “KÜÇÜK VE DENKTAŞ’IN HEYKELLERİNİ DE KAZANDIRMA ARZUSUNDAYIZ”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, bugünün önemli bir gün olduğunu belirterek, açılışın uzun zamandır planlandığını ancak pandemi nedeniyle gerçekleştirilemediğini kaydetti. Özçınar, “Önemli olan varlığımızı, köylerimizde, kentlerimizde hissedebilmek” diyerek, yerleşim birimlerinin gelişmesi için katkı koymak zorunda olduklarını anlattı.

Özçınar, Güzelyurt Belediyesi olarak başlattıkları proje çerçevesinde her yerleşim birimine bu tip anıt yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Başlatacakları bir projeyi de paylaşan Özçınar, GKK’ya yaptıkları ziyarette, tüm yerleşim yerlerine geri dönüşüm yoluyla heykeller oluşturmak konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti. Özçınar, bu proje hayat bulduğunda yerleşim yerlerine bu tip anıtları kazandıracaklarını ifade etti.

Özçınar, sadece Atatürk’ün değil toplum liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da heykellerini köy ve kent meydanlarına kazandırma arzusunda olduklarını belirtti.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, görevine başlarken böyle bir açılışta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Saner, Atatürk’ün Türk gençliğine hitabesinde de bahsettiği gibi, Türk gençliğinin birinci vazifesinin Türk istikbalini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatmak olduğuna dikkat çekti.

Saner, Kıbrıs’taki Türk gençleri olarak da eğitim yaşamlarına başladıkları günden itibaren Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile büyüdüklerini ifade ederek, “onun ilkelerini kendimize hayatta izlenecek en önemli yol olarak gördük. Bugünlere kadar geldik” şeklinde konuştu.

KKTC’de de varlığımızı Kıbrıs Türk halkı olarak bugünlere kadar taşıdığımıza ve onurlu bir halk olarak dünyadaki yerimizi aldığımıza dikkat çeken Saner, “Türk Cumhuriyeti kuran ikinci devlet olma sıfatını kendimize bahşetmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Saner, Atatürk’ün en önemli sözlerinden biri olan “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesinin kendilerinin her zaman takip edeceği ve sadık olacağı bir ilke olacağı vurgusu yaptı. Saner, KKTC’nin ilelebet yaşaması için ellerinden gelen çalışmayı ortaya koyacaklarını da kaydetti.

Saner, “böyle bir Atatürk büstü açılışında bir Türk evladı olarak şuna da değinmeden geçemeyeceğim” diyerek, hükümet programında da bahsettikleri gibi İçişleri Bakanlığı bünyesinde olan tüm anıtların restorasyonu, tamiri, tadilatı ve yenilerinin yapımı için çalışmalar yapacaklarını belirtti.



Saner, KKTC’nin diğer tüm yerleşim birimlerinde de başta Atatürk ve toplum liderleri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da büstlerinin yapılması ve en önemlisi Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının tamamlanmasının hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Saner son olarak, büstü Akçay Muhtarlığı’na hediye eden 39. Tümen Komutanı Ergün’e ve katkılarından dolayı Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’a teşekkürlerini sundu, Akçay Muhtarı Dereliköylü’yü kutladı.

TATAR: “BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK VE EGEMENLİKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, açılışta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kıbrıslı Türklerin Atatürk sevgisiyle büyüdüğünü ifade etti.

Tatar, “Atatürk’ün izinden gittik, inkılaplarını, devrimlerini benimseyip, kendimize şiar ettik” diyerek, Kıbrıs Türk halkının haklı ve kararlı mücadelesinde Atatürk’ün değerlerinin kendilerini güçlü kıldığını kaydetti.

Tatar, Atatürk sevgisiyle Kıbrıs’ta mücadele verirken Anadolu’nun ve TC’nin desteğinin de her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Bağımsızlık, özgürlük ve egemenlikten vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Tatar, “KKTC’yi daha da ileri taşırken egemenlik mücadelesinin devam etmekte olduğu mesajını da bütün dünyaya vermekteyiz” dedi.

Atatürk’ün izinden gitmenin, Atatürk’ün ortaya koyduğu önemli değerlere sahip çıkmanın kendilerinin vazifesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun çocuklara ve davayı emanet aldıkları atalarına vefa borcu olduğunu vurguladı.

“Ulu Önder Atatürk’ün de dediği gibi bizler için egemenlik önemlidir ve son söz halkındır, halkın iradesidir” diye konuşan Tatar, “Halkımızla her daim bütün meseleleri değerlendirmek ve kendi demokrasimiz içinde halka doğru yolu göstermek biz siyasilerin vazifesidir” ifadelerini kullandı.

Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesinin Kıbrıs Türkü’nün de her daim paylaştığı bir değer olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta her zaman barışı savunduklarını, 1960’lı yıllarda direnirken barış istediklerini söyledi.

“BARIŞ MEHMETÇİĞİN KIBRIS’A ADIM ATMASIYLA GELMİŞTİR”

“Barış, Mehmetçiğin Kıbrıs’a adım atmasıyla gelmiştir” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta 1974’ten bu yana barış olduğunu, eksik olanın anlaşma olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının anlaşma için her zaman iyi niyetini ortaya koyduğunu anlatan Tatar, ancak karşılık bulamadıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, artık federal çözüm noktasından daha ileri, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği içerisinde bir çözümü sağlamak gerektiğinin altını çizdi.

Ulu Önder Atatürk’ün zamanında yaptığı bir konuşmada, “Kıbrıs adasına dikkat ediniz, eğer Kıbrıs düşman eline geçerse bütün Anadolu’nun ikmal yolları tıkanabilir” dediğine dikkat çeken Tatar, 1974’ten sonra, KKTC’nin gelişmesiyle, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle KKTC’nin statüsünün yükseldiğini belirtti.

Tatar, “Anadolu ile bir bütün ve bu coğrafyada ulusal çıkarların mavi vatanda korunması için geliştirilen siyaset ve ona göre atılan adımlar ulusal onurumuz için yerinde olmuştur. Ve politika olarak bu yolda yürümenin, ne büyük bir erdem, ulusal onur ve bahtiyarlık olduğunu ortaya çıkarmaktadır” şeklinde konuştu.

Gençlerin manevi duygularla, ülke sevgisiyle, milli şuurla yetişmesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, buna benzer büst, heykel ve yapıtların başka yerleşim yerleri için de yapılması, değerlere sahip çıkılması gerektiğini kaydetti. Kendisine düşen görev ne ise yapacağını dile getiren Tatar, KKTC’nin daha müreffeh, daha güzel, daha güvenli bir ülke olması için çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümete de yapacağı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yolunun açık olmasını diledi.

Büstün hayırlara vesile olmasını temenni eden, şehitleri anan ve gazilere hürmetlerini sunan Tatar, büstün açılışına katkı koyanlara da teşekkürlerini sundu.

Törende anı plaketi de takdim edildi. Konuşmaların ardından izaz ikramda bulunuldu.