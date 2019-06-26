Yenikent’teki olaya karışan iki kişi tutuklandı

Gönyeli Yenikent’te Pazartesi günü iki grup arasında yaşanan ve B.D.’nin (E-32) tabanca ile bacağından vurulmasıyla sonuçlanan olayla ilgili aranan B.A. (E-26) ve M.Y.(E-25) tespit edilerek tutuklandı.

KURŞUNLAMA OLAYINDA TUTUKLAMA

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da, İlker Karter Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Themis Center isimli işyeri içerisindeki boş ofisin 1 Haziran’da kurşunlaması ile ilgili zanlı olarak aranmakta olan R.C. (E-38) de tutuklandı.

UYUŞTURUCU

Güzelyurt’ta H.Y.’nin (E-25) evinde dün polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı tutuklandı.

BİR KİŞİ BALKONDAN İTEN ZANLI TUTUKLANDI

Gazimağusa’da A.N.O. (E-20), 22 Haziran’da aralarında çıkan tartışma sonucunda Tamunoemui Sokipreye Alaye’yi balkonda bulundukları sırada itmesi sonucu yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek kalça kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine A.N.O. tespit edilerek tutuklandı,

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ

Bu arada, polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde dün ve bugün yapılan denetimler sonucu, ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, on dördü Lefkoşa’da, biri Gazimağusa’da ve üçü Girne’de olmak üzere toplam 18 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Lefkoşa’da yapılan denetimlerde, birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GKRY bölgesinden KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapan bir kişi de tespit edilerek tutuklandı.

OKULDA YANGIN

Lefkoşa’da Haydarpaşa Ticaret Lisesi içerisinde lojman olarak kullanılmakta olan binada buzdolabının kısa devre yapması sonucu bu sabah çıkan yangında buzdolabı, bir adet klimanın iç ünitesi yanarak zarar görürken bina içerisinde bulunan eşyalar ve duvarlar islenerek zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.