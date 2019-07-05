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Yenierenköy’de yaza merhaba panayırı…

Yenierenköy’de yaza merhaba panayırı…

05 Temmuz 2019 Cuma 12:32
Yenierenköy’de yaza merhaba panayırı…

Yenierenköy Belediyesi 1. Yaza Merhaba Panayırı 10-14 Temmuz tarihleri arasında Yenierenköy’de gerçekleştirilecek.

Erenköy Lisesi’nde yapılacak panayırda  sevilen pop sanatçılarından Buray’ın konserinin yanı sıra birçok yerli grubun konserleri  yer alacak..Yenierenköy Belediyesinden verilen bilgiye göre, panayır programı kapsamında gündüz etkinlikleri, yarışma ve turnuvalar düzenlenecek.    

Halk dansları, modern danslar, Dillirga gecesi, havai fişek gösterisi, ve  tombala çekilişi gibi etkinlikler deyer alacak.

Festival programı şöyle

10 TEMMUZ 2019- ÇARŞAMBA

19.30 - KORTEJ (BELEDİYE ÖNÜNDEN )

20.00 - AÇILIŞ, -1 DK SAYGI DURUŞU-İSTİKLAL MARŞI

20.05  - YENDER MİNİKLER HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ 

20.15  - ERENKÖY LİSESİ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ

20.25 – KONUŞMALAR

20.45 – ERENKÖY LİSESİ LATİN DANS GRUBU GÖSTERİSİ

21.00  DİAMOONTE DANS OKULU BALE  VE CONTEMPORARY DANS GÖSTERİSİ

21.10 - YENDER GENÇLER HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ

22.00 - KONSER. YAHYA ERENKÖY VE ORKESTRASI

23.30 TOMBALA

11 TEMMUZ 2019- PERŞEMBE

20.00  - KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ KUZEYİN YILDIZLARI GÖSTERİSİ

20.10  - YENDER ORTA GRUP HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ

20.15  - DİLLİRGA GECESİ 

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21.15 – KONSER. KIBRIS MÜZİK YOLCULARI

22.15 - KONSER.  HAKAN YAZICIOĞLU

23.30 TOMBALA

12 TEMMUZ 2019- CUMA

20.00  - BEMSA HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ

20.10- DANS ŞÖLENİ 

EKİPLER.

  • Red Raw Dance Complex
  • Cranberries Dance & Gym Center 
  • Irmak Ateşgür
  • Yakın Doğu Üniversitesi Dans Topluluğu
  • Diamoonte Dans Okulu
  • Yenierenköy İlokulu Dans Grubu
  • Erenköy Lisesi Dazzling Divas Zumba Grubu
  • Erenköy Lisesi Glamchix modern dans grubu
  • Erenköy Lisesi Glamour Us (Büyük eşli)
  • Erenköy Lisesi Sparkle Us (küçük eşli)

22.00  -KONSER. NİL KIRLANGIÇ

23.30 TOMBALA

13 TEMMUZ 2019- CUMARTESİ

20.00  - ÖDÜL TÖRENLERİ

  • Özer İnsan Tavla Anı Turnuvası
  • Hüseyin Kızılbora ve Kemal Gencer Fiber Teknede Olta ile Sokan Avlama Yarışması  
  • Kıbrıs Tatlıları Yarışması
  • Halı Saha Turnuvası
  • İlter İnsan, Yücel Bayburt ve Sercan Garipsazcı Satranç Anı Turnuvası
  • Plaj Voleybolu Turnuvası
  • Bocce Turnuvası 

20.45   - YENDER MASTER  HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ

21.00   - KONSER. MURAT DAĞ VE ORKESTRASI

23.30   - TOMBALA

14 TEMMUZ201-PAZAR

20.10 - KATKI KOYANLARA TEŞEKKÜR BELGELERİNİN SUNUMU

20.40  -KONSER. O SES TÜRKİYE GÜNAY MİMAR

21.00  -ÜLKEMİZ VE TÜRKİYE’NİN SEVİLEN SANATÇISI  BURAY KONSERİ 

                                             

Son Güncelleme: 05.07.2019 15:40
Anahtar Kelimeler:
Yenierenköy Panayır
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