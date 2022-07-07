Yenierenköy’de 2 motosiklet kazası

Yenierenköy’de bugün meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında, biri 15 yaşında bir genç olmak üzere, 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Hammad Saeed (E-22), anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, yönetimindeki MP 154 plakalı araçla dikkatsizce Sakarya Sokağa giriş yapıp, o esnada sokakta seyreden Nidai Cecer (E-29) yönetimindeki DU 130 plakalı motosikletin önünü tıkadığı için çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Cecer kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yine Yenierenköy’de 15 yaşındaki Erdoğan Yasak plakasız motosikletle Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip, iki ayrı ağaca, duvara ve aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Erdoğan Yasak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi altına alındı.