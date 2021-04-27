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Yenierenköy'de test sonuçları açıklandı

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından bölgedeyapılan test sonuçlarını açıkladı.

27 Nisan 2021 Salı 21:42
Yenierenköy'de test sonuçları açıklandı
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Emrah YEŞİLIRMAK'ın açıklaması şu şekilde;

" Değerli Vatandaşlarım, Dün bölgemizde 90 Vatandaşımıza PCR testi ve bugün 170 esnafımıza Antijen test yapılmıştır. Yapılan PCR ve Antijen testlerimizin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bu şekilde devam edersek bölgemizde vakaların sıfırlanacagı ve yeni bir vaka çıkmayacağını çok net söyleyebilirm. Vatandaşlarımızdan ricam misafirlik yapmadan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönündedir.

Sağlıcakla kalın"

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