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Yenierenköy'de pazar çalışanının test sonucu pozitif

06 Nisan 2021 Salı 21:17
Yenierenköy'de pazar çalışanının test sonucu pozitif
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Yenerenköy Belediyesi, bölgede Pazartesi günü kurulan pazarda, karı-koca olarak ayakkabı satışı yapan esnaftan birinin testinin poztif çıktığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, temaslı olan vatandaşların ve esnafın evlerinden çıkmaması ve izole olmaları istendi.

Yenierenköy Belediyesi’nin açıklaması şöyle:

Vatandaşlarımıza önemle duyurulur!

Bölgemizde kurulan pazartesi pazarında karı-koca olarak ayakkabı pazarlaması yapan esnafımızın birinin testi poztif çıkmıştır.

Temaslı olan vatandaşlarımız ve esnafımızın evlerinden çıkmaması ve izole olmaları gerekmektedir. Temaslı olan kişilerin 0542 854 69 68 telefon numarasına bildrmelerini rica ederiz

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