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Yenidüzen Gazetesi İle Devrimci Genel İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Lefkoşa, 11 Mart 19 : DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası ile Yenidüzen gazetesi arasında 2019-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanarak yenilendi.Çalışanlar ve gazete yönetimi ile bir süreden beridir gerçekleştirilen görüşmelerin ardından imzalanan sözleşmeyle, kurumun maddi yapısı da dikkate alınarak çalışanlarının maddi ve sosyal hakları geliştirildi.Devrimci Genel İş Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, imza töreninde Yenidüzen çalışanları, Devrimci...

Yenidüzen Gazetesi İle Devrimci Genel İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Lefkoşa, 11 Mart 19 : DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası ile Yenidüzen gazetesi arasında 2019-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanarak yenilendi.Çalışanlar ve gazete yönetimi ile bir süreden beridir gerçekleştirilen görüşmelerin ardından imzalanan sözleşmeyle, kurumun maddi yapısı da dikkate alınarak çalışanlarının maddi ve sosyal hakları geliştirildi.Devrimci Genel İş Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, imza töreninde Yenidüzen çalışanları, Devrimci...

11 Mart 2019 Pazartesi 13:29
Yenidüzen Gazetesi İle Devrimci Genel İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Lefkoşa, 11 Mart 19 : DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası ile Yenidüzen gazetesi arasında 2019-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanarak yenilendi.

Çalışanlar ve gazete yönetimi ile bir süreden beridir gerçekleştirilen görüşmelerin ardından imzalanan sözleşmeyle, kurumun maddi yapısı da dikkate alınarak çalışanlarının maddi ve sosyal hakları geliştirildi.

Devrimci Genel İş Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, imza töreninde Yenidüzen çalışanları, Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit ve yönetim kurulu üyeleri ile Yenidüzen Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı hazır bulundu.

MUTLUYAKALI

Yenidüzen Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı medyanın çok ciddi ekonomik sıkıntılar ve orantısız rekabet koşulları içerisinde yeni bir toplu iş sözleşmesine imza atmalarının son derece önemli olduğunu kaydederek, “Yenidüzen emekçileri hem üretim hem de kapasite anlamında çok daha ileri koşulları hak ediyorlar, ancak, imkânlarımız elbette bizleri sınırlıyor. Bu vesileyle hem Yenidüzen\'deki takım arkadaşlarımıza hem de sendikamıza teşekkür ediyorum” dedi.

‘Medya Destek Programları\'nın da önemine dikkat çeken Mutluyakalı, “Bu süreçte, eğer böylesi bir destek programı olmazsa, gazeteler olur ancak gazeteciler kamu dışında özel sektörde kendilerine çok fazla yer bulamaz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, özel sektörde sendikalaşmanın çok fazla konuşulduğu bir süreçte, imzalanan sözleşmenin önemini de anımsatan Mutluyakalı şöyle konuştu:

“DEV-İŞ\'in sahip olduğu tarihsel deneyimle, sürece daha fazla dahil olmasını diliyorum. Çünkü ülkemizde, geleneksel sendikal zihniyetin yarattığı zümresel paylaşım odaklı anlayışların, yerini, toplumsal bir dayanışmaya bırakması kaçınılmazdır. Hep birlikte yarattığımız kaynakların adil bölüşülmesi, özel sektör emekçisi yoksun kesimlerin de ortak kaynaklarımızdan hak ettiği hizmeti alması son derece önemlidir.”

NAŞİT

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, özelde sendikalaşmanın tartışıldığı ve talep edildiği bir dönemde Yenidüzen’deki sözleşmenin yenilenmesinin öncelikle basın sektörü olmak üzere tüm özel sektör için örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade ederek, yıllar içinde bir yandan çalışanların haklarını geliştirirken ve güvence sağlarken diğer yandan da kurumla uyum içinde bir sendikacılık anlayışı geliştirdiklerini vurguladı.

Zümresel sendikal anlayışın imajının gün geçtikçe kötüye gittiğini ve bunun özel sektörde örgütlenebilme adına engeller de yarattığını söyleyen Naşit, özel sektör emekçilerinin ihtiyacına cevap verebilecek yeni bir sendikal anlayışa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Naşit, “Yenidüzen’de ve az da olsa başka özel sektör işletmelerinde yıllardır sendikacılık yapıyoruz. Bugün imzaladığımız bu sözleşme özel sektörde sendikacılık yapılabileceğinin de somut karşılığıdır. Yenidüzen deneyimi karşılıklı bir şekilde sürdürdüğümüz ortaklaşa pratiklerin bir sonucu. Umarız bu pratikleri başka alanlarda da gerçekleştirebiliriz.” dedi.

(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI
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