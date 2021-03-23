banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bize ne oluyor anlamadım!
Bize ne oluyor anlamadım!
Girne hastanesi rant mı hizmet mi?
Girne hastanesi rant mı hizmet...
Pilli’nin özrü kabahatinden büyük!
Pilli’nin özrü kabahatinden büyük!
Devletin emekçiliğinden sermayenin işçiliğine hekim olmak…
Devletin emekçiliğinden sermayenin işçiliğine hekim...
banner376
Flaş Haber
39 yaşında kansere yenildi!
Kapat

Yenidünya Engelsiz Aktivite Merkezi’ne minibüs!

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü’ne ait bir minibüs, LTB’nin Yenidünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nin kullanımına verildi.

23 Mart 2021 Salı 13:45
Yenidünya Engelsiz Aktivite Merkezi’ne minibüs!
banner337

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, araç, tesliminin ardından gerekli bakım onarım ve servisleri LTB tarafından tamamlanması ile hizmete hazır hale getirildi ve bu konuda bir de protokol imzalandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Göken Tanaydın tarafından imzalanan protokol kapsamında LTB kullanımına verilen araç, Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyelerine hizmet verecek.

banner341
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sivil toplum kuruluşları ile sağlanan işbirliklerinde toplum yararı gözettiklerini, bu kapsamda Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü ile yaptıkları protokolün bu anlayışa hizmet ettiğini belirtti ve kulübe bu örnek davranışından ötürü teşekkür etti.

banner360
Son Güncelleme: 23.03.2021 15:28
Anahtar Kelimeler:
Yenidünya Engelsiz Aktivite Merkezi Minibüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim değişikliği günümde en önemli küresel problemlerden biri
İklim değişikliği günümde en önemli küresel problemlerden biri
Temiz su, sağlıklı yaşam!
Temiz su, sağlıklı yaşam!
Karantina Takip Platformu hakkında partiler ve milletvekillerine bilgi verildi
Karantina Takip Platformu hakkında partiler ve milletvekillerine bilgi verildi
Kes Başkanı Atakan’dan eleştiri
Kes Başkanı Atakan’dan eleştiri
Özersay: "Cenevre öncesi görüşlerimizi paylaştık"
Özersay: "Cenevre öncesi görüşlerimizi paylaştık"
Genel Kurul çalışmalarını tamamladı
Genel Kurul çalışmalarını tamamladı
Erhürman BRT'ye konuştu
Erhürman BRT'ye konuştu
Genel Kurul’un gündemi döviz, sağlık çalışanları ve aşılar
Genel Kurul’un gündemi döviz, sağlık çalışanları ve aşılar
Balıkçılık alanında etkin denetim yapılabilecek
Balıkçılık alanında etkin denetim yapılabilecek
Bengihan’dan İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline eleştiri
Bengihan’dan İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline eleştiri

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim