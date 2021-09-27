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Yenidoğan canlandırma kursu düzenleniyor

“Yenidoğan Canlandırma Kursu” 3 gün sürecek..

27 Eylül 2021 Pazartesi 09:45
Yenidoğan canlandırma kursu düzenleniyor

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ile Türkiye Sağlık Bakanlığı iş birliğinde “Yenidoğan Canlandırma Kursu” düzenleniyor.

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ana sponsorluğunda Girne’de, Acapulco Resort Hotel’de düzenlenecek ve üç gün sürecek kurs, yarın sabah 09.00’da başlayacak.

Kursa Türkiye’den uzmanların yanı sıra ülkeden konunun uzmanı eğitimciler katılacak.

KKTC’deki çeşitli sağlık kurumlarında görev yapan 50’den fazla çocuk doktoru, pratisyen doktor, ebe ve hemşirenin katılacağı kurs sonrası katılımcılara değerlendirme sınavı yapılarak, başarı sertifikası verilecek.

ERENEL: “KURS, YENİDOĞANDA ASFİKSİ-OKSİJEN YETERSİZLİĞİNE BAĞLI ÖLÜMLERİN VE SEKELLERİN ÖNLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ”

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel konuyla ilgili açıklamasında, yenidoğan bebeğe doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını ifade ederek, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bebeğin oksijensiz kalması- asfiksi en temel yenidoğan sorunu olmayı sürdürüyor, farklı sağlık merkezlerinde her an yenidoğana acil müdahale gereksinimi doğabiliyor” dedi.

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Erenel, doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimlerde bulunması gereken sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için güncel bilgi ve becerilerle donatılmasının ülkede de bir ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini, bu amaçla “Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimleri” kursu düzenlemeyi gereklilik olarak gördüklerini ifade etti.

Kursun, doğum odasında sağlık hizmeti verecek herkesi kapsayacak şekilde düzenlendiğini belirten Dr. Erenel, yenidoğanda asfiksi-oksijen yetersizliğine bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi için doğum salonunda bulunan çocuk doktoru, ebe ve hemşirelerin bu kursu almasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

“DOĞUMU İZLEYEN DAKİKALAR EN KRİTİK DAKİKALARDIR… YENİDOĞANA OPTİMAL YAKLAŞIM EN TEMEL KONU…”

Doğumu izleyen dakikalarda bebeğin rahim dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gerektiğini, bu dakikaların en kritik dakikalar olduğunu da belirten Dr. Erenel, şu açıklamada bulundu:

“Oksijensiz kalan-asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Bu nedenle doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olması, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan canlandırmada becerili olmaları ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmeleri gerekir. Kısacası yenidoğana optimal yaklaşım en temel konudur.”

Uzun yıllardır Türkiye’de Yenidoğan Canlandırma Eğitimi programlarının doğum salonunda hazır bulunan ve görev alan sağlık personelinin eğitilmelerini kapsayacak şekilde yaygın olarak sürdürüldüğünü belirten Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel, bunun sonucunda başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

 (RÇ/GÜL)

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Son Güncelleme: 27.09.2021 10:01
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