banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121940
ALTIN
301.741
DOLAR
5.9837
STERLİN
7.7452
EURO
6.5541
Örtülü belası!
Örtülü belası!
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi nesne mi?
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi...
Kolan hastanesi başarılı oldu mu?
Kolan hastanesi başarılı oldu mu?

Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: “dış Güçler Şimdi Kıbrıs Ve Çevresindeki Doğal Kaynaklara Göz Dikti”

“KKTC BU POTANSİYELİ İYİ DEĞERLENDİRİRSE KATAR VE KUVEYT’TEN DAHA ZENGİN OLABİLİR”

Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: “dış Güçler Şimdi Kıbrıs Ve Çevresindeki Doğal Kaynaklara Göz Dikti”

“KKTC BU POTANSİYELİ İYİ DEĞERLENDİRİRSE KATAR VE KUVEYT’TEN DAHA ZENGİN OLABİLİR”

07 Şubat 2020 Cuma 11:52
Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: “dış Güçler Şimdi Kıbrıs Ve Çevresindeki Doğal Kaynaklara Göz Dikti”

“KKTC BU POTANSİYELİ İYİ DEĞERLENDİRİRSE KATAR VE KUVEYT’TEN DAHA ZENGİN OLABİLİR”

“KKTC, BAŞTA İSLAM ÜLKELERİ VE TÜRKÎ CUMHURİYETLER TARAFINDAN TANINMALI”

Lefkoşa, 7 Şubat 20 (.): Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, KKTC’ye yaptığı ziyareti basın toplantısında değerlendirdi.

Lefkoşa Golden Tulip Otel’de bu sabah düzenlediği basın toplantısında Erbakan, Siyonist güçlerin Afrika ve Kırgızistan’da nasıl yaptıysa, Kıbrıs çevresindeki doğal zenginliklere aynı şekilde göz diktiğini, KKTC ve Türkiye’nin kimsenin hakkına göz dikmediği gibi bu zenginlikler üzerindeki haklarından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Erbakan, parti yetkilileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında Refah Partisi merhum lideri Necmettin Erbakan’ın 30-40 yıl önceden Kıbrıs’ın öneminin farkında olarak tüm dünyanın tehdit ve baskılarına da göğüs gererek Kıbrıs’a harekât yapılmasına vesile olduğunu da hatırlattı.

KURULTAY SONRASI İLK ZİYARET KKTC’YE

Türkiye’nin Kıbrıs’ı vücudunun bir parçası olarak gördüğünü ve hiçbir zaman taviz vermemesi gerektiğini kaydeden Erbakan, Türk devlet geleneğinin bir devamı olarak partisinin yaptığı ilk kurultayın ardından ilk ziyareti KKTC’ye gerçekleştirdiğini anlattı.

KKTC’de yaptıkları temaslarla ilgili bilgi veren Erbakan, Kıbrıs’ın stratejik önemi yanında şehit kanlarıyla sulanmış bir Ada ve Türk ecdadından ve Hz. Muhammed’den bir emanet olduğunu söyledi.

Erbakan, Kıbrıs etrafındaki doğal gaz rezervlerinin Avrupa’nın 30-40, Türkiye’nin ise 500 yıllık ihtiyacını karşılayacak trilyonlarca dolarlık bir potansiyeli olduğundan bahsetti.

“TÜRK TARAFI KİMSENİN HAKKINI YEMEYECEĞİ GİBİ AKDENİZ’DEKİ HAKLARINI YEDİRMEMELİ”

Rum tarafının EASTMED projesiyle bu doğal gazı İtalya üzerinden Avrupa’ya ulaştırmaya çalışarak KKTC ve TC’ye pay vermeme çabasında olduğunu kaydeden Erbakan, Türk tarafının kimsenin hakkında gözü olmadığı gibi, kimseye de kendi hakkını yedirmemesi gerektiğini vurguladı.

banner317
“KIBRIS TÜRKÜNÜN KAZANIMLARI TAVİZ OLARAK VERİLMEMELİ… ‘BİRLEŞİK KIBRIS’ PLANLARINA KARŞI ÇIKILMALI”

Erbakan ayrıca, 1974 Barış Harekâtı’yla elde edilen kazanımların masada hiçbir tavize karşılık verilemeyeceğini, KKTC’nin müstakil bir devlet olarak yaşamaya devam etmesi ve iki toplumlu “Birleşik Kıbrıs” öngören barış planlarına da karşı çıkılması gerektiği görüşünü ifade etti.

Rum tarafının izlediği politikaları ve zihniyeti eleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, silahlanmasının da sürdüğünü kaydetti.

Dış güçlerin Kıbrıs’ta iki yüzlü politika izlediğini belirten Erbakan, Yemen’i, Suriye’yi, Sudan’ı, Libya’yı bölmek isteyenlerin, Kıbrıs’ı ise ısrarla birleştirmeye çalıştığını ve Kıbrıs’ta İsrail bünyesi altında azınlık Filistin Devleti gibi yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kıbrıs’taki Türk askeri varlığının tek bir askerin dahi Adadan çıkmadan devam ettirilmesi, ayrıca iş, istihdam, üretim, imkânları ve refah düzeyinin artırılması vb. maddi kalkınma yanında, manevi bir imar hamlesi de yapılması gerektiğini kaydeden Erbakan, yeni nesillerin bu manevi bilinçle yetiştirilmesi gerekliliğine de vurgu yaptı.

“KKTC, İSLAM VE TÜRKÎ CUMHURİYETLER TARAFINDAN TANINMALI”

Erbakan, KKTC’nin başta İslam ülkeleri ve Türkî cumhuriyetler tarafından tanınması ve bu eksiklik ve aksaklığın ortadan kaldırılması gerektiğini de ekledi.

Erbakan Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla ilgili bir soruya karşılık, Rum kesiminin 2004 yılında bu çalışmaların startını verdiğini Türk tarafınınsa bu konuda adım atmakta biraz geç kaldığını söyleyerek, hem Türk tarafının hakkı olan parsellerde başka devletlerin de hakkı bulunduğunu, aynı zamanda Rum parselinde olan bölümlerde daha büyük potansiyel bulunması gibi sorunlar yaşandığını ifade etti.

“KKTC AKDENİZ’DEKİ ZENGİNLİKLE KATAR VE KUVEYT’TEN DAHA ZENGİN OLABİLİR”

Dünyadaki büyük güçlerin Afrika’nın ve Kırgızistan’ın doğal kaynaklarını sömürdüğü gibi Kıbrıs’taki kaynakları da sömürmek istediğini kaydeden Erbakan, aynı oyunun şimdi Kıbrıs’ta oynanmak istendiğini, bölge ülkeleriyle oturulup bu imkânın masada değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Akdeniz’de muazzam bir potansiyelin söz konusu olduğunu yineleyen Erbakan, KKTC’nin Katar ve Kuveyt’ten daha zengin olabileceğini ifade etti.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan- Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sol Hareket “taşınmaz Mal Vergisi (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” Eleştirdi
Sol Hareket “taşınmaz Mal Vergisi (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” Eleştirdi
Meteorolojiden Don Ve Fırtına Uyarısı… Yarın Karla Karışık Yağmur Bekleniyor
Meteorolojiden Don Ve Fırtına Uyarısı… Yarın Karla Karışık Yağmur Bekleniyor
Sağlık Bakanlığı Girne Ve Gazimağusa Limanlarında Termal Kamera Sistemini Hayata Geçirdi
Sağlık Bakanlığı Girne Ve Gazimağusa Limanlarında Termal Kamera Sistemini Hayata Geçirdi
Cumhurbaşkanı Akıncı Bazı Çevre Örgütlerinin Temsilcilerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Bazı Çevre Örgütlerinin Temsilcilerini Kabul Etti
Belediye çalışanlarının üzerine traktör sürdü
Belediye çalışanlarının üzerine traktör sürdü
Başbakan Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti
Başbakan Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti
KTOEÖS hükümeti eleştirdi
KTOEÖS hükümeti eleştirdi
Cumhuriyet Meclisi Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Toplandı
YDP: “Müteahhitler Birliğinin eylemi kabul edilemez”
YDP: “Müteahhitler Birliğinin eylemi kabul edilemez”
Taçoy: “Kıb- Tek’e 2019’da 100 milyon TL, 2020’de 250 milyon TL yatırım”
Taçoy: “Kıb- Tek’e 2019’da 100 milyon TL, 2020’de 250 milyon TL yatırım”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim