Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: “dış Güçler Şimdi Kıbrıs Ve Çevresindeki Doğal Kaynaklara Göz Dikti”

“KKTC BU POTANSİYELİ İYİ DEĞERLENDİRİRSE KATAR VE KUVEYT’TEN DAHA ZENGİN OLABİLİR”

“KKTC, BAŞTA İSLAM ÜLKELERİ VE TÜRKÎ CUMHURİYETLER TARAFINDAN TANINMALI”

Lefkoşa, 7 Şubat 20 (.): Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, KKTC’ye yaptığı ziyareti basın toplantısında değerlendirdi.

Lefkoşa Golden Tulip Otel’de bu sabah düzenlediği basın toplantısında Erbakan, Siyonist güçlerin Afrika ve Kırgızistan’da nasıl yaptıysa, Kıbrıs çevresindeki doğal zenginliklere aynı şekilde göz diktiğini, KKTC ve Türkiye’nin kimsenin hakkına göz dikmediği gibi bu zenginlikler üzerindeki haklarından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Erbakan, parti yetkilileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında Refah Partisi merhum lideri Necmettin Erbakan’ın 30-40 yıl önceden Kıbrıs’ın öneminin farkında olarak tüm dünyanın tehdit ve baskılarına da göğüs gererek Kıbrıs’a harekât yapılmasına vesile olduğunu da hatırlattı.

KURULTAY SONRASI İLK ZİYARET KKTC’YE

Türkiye’nin Kıbrıs’ı vücudunun bir parçası olarak gördüğünü ve hiçbir zaman taviz vermemesi gerektiğini kaydeden Erbakan, Türk devlet geleneğinin bir devamı olarak partisinin yaptığı ilk kurultayın ardından ilk ziyareti KKTC’ye gerçekleştirdiğini anlattı.

KKTC’de yaptıkları temaslarla ilgili bilgi veren Erbakan, Kıbrıs’ın stratejik önemi yanında şehit kanlarıyla sulanmış bir Ada ve Türk ecdadından ve Hz. Muhammed’den bir emanet olduğunu söyledi.

Erbakan, Kıbrıs etrafındaki doğal gaz rezervlerinin Avrupa’nın 30-40, Türkiye’nin ise 500 yıllık ihtiyacını karşılayacak trilyonlarca dolarlık bir potansiyeli olduğundan bahsetti.

“TÜRK TARAFI KİMSENİN HAKKINI YEMEYECEĞİ GİBİ AKDENİZ’DEKİ HAKLARINI YEDİRMEMELİ”

Rum tarafının EASTMED projesiyle bu doğal gazı İtalya üzerinden Avrupa’ya ulaştırmaya çalışarak KKTC ve TC’ye pay vermeme çabasında olduğunu kaydeden Erbakan, Türk tarafının kimsenin hakkında gözü olmadığı gibi, kimseye de kendi hakkını yedirmemesi gerektiğini vurguladı.

“KIBRIS TÜRKÜNÜN KAZANIMLARI TAVİZ OLARAK VERİLMEMELİ… ‘BİRLEŞİK KIBRIS’ PLANLARINA KARŞI ÇIKILMALI”

Erbakan ayrıca, 1974 Barış Harekâtı’yla elde edilen kazanımların masada hiçbir tavize karşılık verilemeyeceğini, KKTC’nin müstakil bir devlet olarak yaşamaya devam etmesi ve iki toplumlu “Birleşik Kıbrıs” öngören barış planlarına da karşı çıkılması gerektiği görüşünü ifade etti.

Rum tarafının izlediği politikaları ve zihniyeti eleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, silahlanmasının da sürdüğünü kaydetti.

Dış güçlerin Kıbrıs’ta iki yüzlü politika izlediğini belirten Erbakan, Yemen’i, Suriye’yi, Sudan’ı, Libya’yı bölmek isteyenlerin, Kıbrıs’ı ise ısrarla birleştirmeye çalıştığını ve Kıbrıs’ta İsrail bünyesi altında azınlık Filistin Devleti gibi yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kıbrıs’taki Türk askeri varlığının tek bir askerin dahi Adadan çıkmadan devam ettirilmesi, ayrıca iş, istihdam, üretim, imkânları ve refah düzeyinin artırılması vb. maddi kalkınma yanında, manevi bir imar hamlesi de yapılması gerektiğini kaydeden Erbakan, yeni nesillerin bu manevi bilinçle yetiştirilmesi gerekliliğine de vurgu yaptı.

“KKTC, İSLAM VE TÜRKÎ CUMHURİYETLER TARAFINDAN TANINMALI”

Erbakan, KKTC’nin başta İslam ülkeleri ve Türkî cumhuriyetler tarafından tanınması ve bu eksiklik ve aksaklığın ortadan kaldırılması gerektiğini de ekledi.

Erbakan Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla ilgili bir soruya karşılık, Rum kesiminin 2004 yılında bu çalışmaların startını verdiğini Türk tarafınınsa bu konuda adım atmakta biraz geç kaldığını söyleyerek, hem Türk tarafının hakkı olan parsellerde başka devletlerin de hakkı bulunduğunu, aynı zamanda Rum parselinde olan bölümlerde daha büyük potansiyel bulunması gibi sorunlar yaşandığını ifade etti.

“KKTC AKDENİZ’DEKİ ZENGİNLİKLE KATAR VE KUVEYT’TEN DAHA ZENGİN OLABİLİR”

Dünyadaki büyük güçlerin Afrika’nın ve Kırgızistan’ın doğal kaynaklarını sömürdüğü gibi Kıbrıs’taki kaynakları da sömürmek istediğini kaydeden Erbakan, aynı oyunun şimdi Kıbrıs’ta oynanmak istendiğini, bölge ülkeleriyle oturulup bu imkânın masada değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Akdeniz’de muazzam bir potansiyelin söz konusu olduğunu yineleyen Erbakan, KKTC’nin Katar ve Kuveyt’ten daha zengin olabileceğini ifade etti.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan- Fotoğraf: Hüseyin Sayıl