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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanlık Divanı üyelerinden 5’i görevden alındı

27 Ocak 2022 Perşembe 15:05
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanlık Divanı üyelerinden 5’i görevden alındı

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı sıfatı da taşıyan Başkanlık Divanı üyelerinden Turan Büyükyılmaz, Ahmet Akif Akçora, Başak Tekerek, Ali Koruk ve Mehmet Özkardaş'a yaptıkları hizmetler için teşekkür edildi ve yerlerine yeni atamalar için istişarelere başlandı.
Açıklamada, “Genel Seçimlerden sonra parti içi ilk reorganizasyon hamlesini yaptı ve Başkanlık Divanı üyelerini değiştirdi” denildi. 
Başkanlık Divanın yeni üyelerinin önümüzdeki hafta içinde belirleneceği kaydedilirken, YDP Genel Başkan Erhan Arıklı konu hakkında şunları kaydetti:

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“Genel Seçimlerde beklenen oyu alamadık. Geçtiğimiz dönemde görev verdiğimiz bu arkadaşlarımızın verimli çalışma yapmadıkları tespit edildi. Kendilerine verdikleri hizmetler için teşekkür ediyoruz. Partide ciddi bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Bu kan değişikliğine Başkanlık Divanından başlıyoruz. Bu akşam MYK’mız toplanacak. Bu seçimlerde partimizin aleyhine çalışan bazı yetkililer ve üyeler tespit edilip Yüksek Disiplin Kuruluna verilerek Partiden ihraç edilecek".

 

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Son Güncelleme: 27.01.2022 15:19
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